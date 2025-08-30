Pitali smo vas kako će Dinamo i Rijeka proći u Europi. Ovako ste glasali nakon gotovo 24 sata

Obavijesti

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo će igrati protiv Real Betisa, Celte Vigo, Fenerbahčea i FSCB-a, a ići će u goste Malmöu, Midtjyllandu, Lilleu i Maccabiju iz Tel Aviva

Dinamo i Rijeka saznali su svoje suparnike u Europskoj i Konferencijskoj ligi, a dojam je da su u ždrijebu bolje prošli Riječani. Pitali smo vas u anketi kako će naši klubovi proći u europskim natjecanjima, evo rezultata. 

Što se tiče Dinama, od gotovo 13.000 glasova najviše je onih koji smatraju "modri" prolaze dalje i to plasmanom između 9. i 24. pozicije. Za tu opciju je glasalo 6.374 ljudi, odnosno 49.2 posto. 

Da će Dinamo biti među prvih osam smatra 4.436 ljudi, što je 34.2 posto, a da će ispasti u ligaškoj fazi misli 2.157 ljudi (16.6 posto). 

Što se Rijeke tiče, glasalo je 6.580 ljudi, a većina od skoro 50 posto misli da će hrvatski prvak ispasti. Tako je glasalo 3.275 ljudi, odnosno 49,8 posto. Da će biti između 9. i 24. mjesta smatra 2.531 glasač, odnosno 38,5 posto, a samo 774 vas smatra da će biti među prvih osam. 

Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
Foto: RAPHAEL GEORGIADIS/EURIKINISI

Podsjetimo, Dinamo će igrati protiv Real Betisa, Celte Vigo, Fenerbahčea i FSCB-a, a ići će u goste Malmöu, Midtjyllandu, Lilleu i Maccabiju iz Tel Aviva. 

Rijeka će doma igrati protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a u gostima protiv Šahtara, Lincoln Red Impsa i Noaha. 

