Pitali smo vas koga vidite kao nasljednika izbornika Zlatka Dalića. Evo kako ste odgovorili

Hrvatska je na neviđen i šokantan način ispala od Portugala (2-1) sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala. O odluci suca vode se rasprave i vodit će se još danima. Zlatku Daliću istekao je ugovor na mjestu hrvatskog izbornika tako da je službeno izbornička klupa prazna, a još nije odlučeno hoće li nastaviti voditi reprezentaciju. Neslužbeno doznajemo da će se sve znati idućeg tjedna nakon još jednog sastanka HNS-a i Dalića. U petak smo vas pitali koga vidite kao njegovog nasljednika, a u nastavku teksta možete vidjeti vaše odgovore,

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U petak smo vas pitali koga vidite kao nasljednika Zlatka Dalića, a najviše glasova, čak 46 posto i 957 glasova dobio je Slaven Bilić. Prvi iza njega je Nenad Bjelica s 23 posto i 476 glasova. Ivica Olić je po vama treća opcija s 14 posto i 301 glas.

Zanimljivo, 11 posto vas glasalo je da želi vidjeti stranca na klupi 'vatrenih'. Posljednji po vama u redu za novog izbornika je donedavni trener Tottenhama Igor Tudor.

Foto: 24sata

Kako god, i dalje je sve u rukama Zlatka Dalića. Ako on bude htio nastaviti voditi reprezentaciju tako će i biti. S druge strane, ako odluči da je ovo kraj, Savez se mora okrenuti njegovom nasljedniku.