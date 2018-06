Pivarić pričao na ruskom, HNS je zabranio pitanja o Mamiću...

Prvo pitanje na prvoj presici Vatrenih po dolasku u Rusiju bilo je vezano za utjecaj Zdravka Mamića, nepravomoćno osuđenog za kriminal i izvlačenje novca iz Dinama, na Luku Modrića, ali je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak odmah u startu prekinuo pitanje i kazao kako će pitanja biti vezana isključivo uz Svjetsko prvenstvo.

Josip Pivarić

Kakav je osjećaj uoči početka natjecanja?

Uzbuđen sam, prvi dan smo tu, znamo zbog čega smo tu i jedva čekamo subotu. Četiri dana su do utakmice, nadam se da ćemo uspješno krenuti, dobro početi, a onda korak po korak proći grupu, pa dalje...

Koji je najteži protivnik?

Argentina je najteže, ali zbog važnosti otvaranja Nigerija koja je najveća nepoznanica. Svaka nosi tri boda, svaka je važna... S Islandom smo igrali nekoliko puta...

Kakva je atmosfera među vama?

Atmosferu uvijek određuje rezultat. Izgubili smo od Brazila, a poraz nikad nije dobar. No došli smo ovdje s pobjedom nad Senegalom, diglo nam se samopouzdanje, sad nas čeka utakmica sličnog tipa, a ona će odrediti smjer hoće li atmosfera biti dobra ili loša.

Kakve su prve impresije?

Došli smo dosta kasno, raspakirali se i krenuli na trening. Prve impresije su odlične, dobar je hotel, na ''fora'' mjestu. Na terenu nismo bili, ali izgleda odlično. Sve najbolje za sada.

Možete li nešto reći na ruski?

Mogu par riječi, za godinu dana će biti bolje – kazao je na ruskom.

Imate li ekstra motiv da ste izgubili protiv Portugala kasnijeg europskog prvaka u Francuskoj?

Ako nismo tamo imali sreće, možda ćemo imati ovdje. Nadam se da ćemo prenijeti onu energiju od tada ovdje...

Koliko ste razgovarali o Nigeriji, koliko ste izvukli pouka iza Senegala koji je sličan?

Znamo da Nigerija ima fizičku moć, trojac naprijed je moćan i brz, treba obratiti posebnu pažnju. Naš stožer će napraviti sve da nas maksimalno upozna sa svakim pojedincem.

Što ste dobiti s novim izbornikom?

Pokušava svakom igraču pojedinačno reći što od njega traži i mislim da je to jedna od stvari koje su posebno važne.

Andrej Kramarić

Kakav je osjećaj prije natjecanja?

Za nas jako puno znači što smo tu. Nije bila laka grupa, prošli smo kroz dodatne kvalifikacije. Tu smo sa super generacijom, super igračima, motivacija na visokom nivou. Želja da priđemo skupinu i uz pomoć sreće i ždrijeba da doguramo dokle je god to moguće.

Koji je najteži protivnik?

Reći ću Nigerija jer je prva i najvažnija. S njom si otvaramo ili zatvaramo vrata. Puna koncentracija na njih, a nakon toga će biti jednostavnije jer ćemo znati na čemu smo. Argentina je favorit za osvajanje, s Islandom nikad ne znaš kako će utakmica izgledati.

Kako je kao napadaču igrati ispred jedne od najboljih veznog reda, Modrić, Rakitić...

Čast mi je, svi znamo da imamo jedna od najboljih veznih redova u Europi svijetu, koji igraju u najvećim klubovima. Dat ću sve od sebe da igram na njihovoj razini i da učinimo sve da dostignemo naše ciljeve i da se hrvatski navijači vesele.

Kakva je atmosfera među vama?

Atmosfera je u redu, nevezano za stvari van nogometa koji nisu naša stvar. Osjećam zajedništvo, da svi dišemo kao jedna i pripremamo se z najvažnije, i da će se to pokazati na terenu već od subote ćemo znati kava je atmosfera...

Kakve su prve impresije?

Smještaj je interesantan, nalazimo se u sredini šume pored jezera što meni jako paše jer volim prirodu, kao u školi prirodu i društvo, samo se nadam da nismo ovdje došli na izlet kao što se išlo u osnovnoj školi.

Imate li ekstra motiv da ste izgubili protiv Portugala kasnijeg europskog prvaka u Francuskoj?

Sigurno da nam je žao što se tako odvila situacija. Ja sam uvjeren da smo mi trebali biti taj Portugal, igrati finale, zato spominjem često da je potrebno imati dozu sreće da te pogura do kraja.

Kakav je Luka Modrić u svlačionici i što vam znači?

On je jedan od najboljih igrača na svijetu, ne samo u veznom redu nego uopće, htio bi napraviti krunu svoje karijere i jedan veliki rezultat, on nam je velika motivacija i uz njega svaki igrač može napredovati. A i mi pomažemo njemu.

Što je najjača snaga Hrvatske?

Kad već svi pričamo o igračima najboljih klubova na svijetu, onda je vezna linija najveća naša prednost. Ali bez obzira tko igrao mora prevladavati zajedništvo. Samo se gleda cijela momčad, ona je najvažnija...

Bio si najbolji igrač u zadnje dvije utakmice, stručnjaci kažu da moraš biti u početnoj postavi i na kojoj poziciji?

To me pitanje prati već dosta puta u prethodne dvije godine. Ne znam što pametno reći, stalno se ponavljan i ispadam sam sebi smiješan. Svi vidite kroz igre u klubu i reprezentaciju da iza mene stoje brojke i rezultati, dajem sve za momčad i sebe, ali nisam ja taj koji odlučuje, ja svoje pokazujem na terenu, a kako će biti odlučit će izbornik. Hvala svima na podršci, meni to puno znači i daje mi dodatnu motivaciju da držim taj nivo. A i pozicija je teško pitanje, igrao sam cijelu sezonu sve i svašta u ofenzivnom dijelu, ali polušpica bi rekao, samo ne mogu jer ne ei da nešto krivo ispadne, u Hrvatskoj ima previše trenera.

Koliko ste razgovarali o Nigeriji, koliko ste izvukli pouka iza Senegala koji je sličan?

Ja bih rekao prvenstveno da smo od prve utakmice protiv Ukraine znali svatko tko što i kako treba napraviti. To je veliki posao. Iz toga je proizašao rezultat...

