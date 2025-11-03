Pizzeria iz Zeline: 'Mi nemamo veze s Igorom Pajačem. Ali su jednu stvar recenzenti pogodili'

Jedna hajdučka navijačka stranice pozvala je u subotu članove na ostavljanje negativnih recenzija na Googleu na stranici Iggi Pizzeria & Bara iz Svetog Ivana Zeline, za koju su tvrdili da joj je vlasnik sudac subotnjeg derbija Dinama i Rijeke Igor Pajač (40), koji ima prebivalište u tom gradu u Zagrebačkoj županiji. Tu su informaciju iz pizzerije demantirali.

"Službena obavijest. Pizzerija Iggi ovim putem želi jasno istaknuti da nema nikakve veze s gospodinom Igorom Pajačom. Vlasnici pizzerije su obitelj Bajić", stoji u objavi pizzerije, čija je vlasnica, prema informacijama portala Moj kvart, gospođa Ivona Bajić Pajač, sučeva šogorica, koja je udana za Igorova starijeg brata Stjepana.

Osim njega, Igor ima i mlađeg brata Marka (32), koji igra za Lokomotivu.

Foto: Google

"Od jučer smo suočeni s napadima i netočnim informacijama na društvenim mrežama. Jedine točne stvari koje su recenzenti primijetili… plave stolice u našem lokalu. Hvala svima na “besplatnoj reklami”! Pozivamo vas da umjesto nagađanja, dođete i kušate pravu Iggi pizzu. Zahvaljujemo na podršci i razumijevanju", dodali su.

Pizzeriju su na Googleu preimenovali u Pizzeria & Bar Slinamo Zabreg i srozali joj prosječnu recenziju s 4,2 na 1,5. U međuvremenu je ona porasla na 3,9 jer je Google očito registrirao da recenzije od prošlog vikenda, kojih je bilo više od 200, nisu autentične.

Među komentarima koji su tijekom nedjelje zatrpali profil pizzerije Iggi stajali su komentari koji su aludirali na loše Igorovo suđenje, poput onoga da je posjetitelj "po ulasku dobio crveni karton jer ne navija za Dinamo", da se "osjeti da je tijesto kupljeno potplaćenim parama iz HNS-a", da je "sve puno plave boje i smrdi".