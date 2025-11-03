Obavijesti

Sport

Komentari 19
NAKON AKCIJE HAJDUKOVACA

Pizzeria iz Zeline: 'Mi nemamo veze s Igorom Pajačem. Ali su jednu stvar recenzenti pogodili'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Pizzeria iz Zeline: 'Mi nemamo veze s Igorom Pajačem. Ali su jednu stvar recenzenti pogodili'
Foto: Sanjin Strukić, Davor Javorović/PIXSELL

Vlasnica pizzerije je sučeva šogorica, a Google je uklonio lažne recenzije. Pizzeria poziva sve da probaju pravu Iggi pizzu

Jedna hajdučka navijačka stranice pozvala je u subotu članove na ostavljanje negativnih recenzija na Googleu na stranici Iggi Pizzeria & Bara iz Svetog Ivana Zeline, za koju su tvrdili da joj je vlasnik sudac subotnjeg derbija Dinama i Rijeke Igor Pajač (40), koji ima prebivalište u tom gradu u Zagrebačkoj županiji. Tu su informaciju iz pizzerije demantirali.

"Službena obavijest. Pizzerija Iggi ovim putem želi jasno istaknuti da nema nikakve veze s gospodinom Igorom Pajačom. Vlasnici pizzerije su obitelj Bajić", stoji u objavi pizzerije, čija je vlasnica, prema informacijama portala Moj kvart, gospođa Ivona Bajić Pajač, sučeva šogorica, koja je udana za Igorova starijeg brata Stjepana.

Osim njega, Igor ima i mlađeg brata Marka (32), koji igra za Lokomotivu.

Foto: Google

"Od jučer smo suočeni s napadima i netočnim informacijama na društvenim mrežama. Jedine točne stvari koje su recenzenti primijetili… plave stolice u našem lokalu. Hvala svima na “besplatnoj reklami”! Pozivamo vas da umjesto nagađanja, dođete i kušate pravu Iggi pizzu. Zahvaljujemo na podršci i razumijevanju", dodali su.

Pizzeriju su na Googleu preimenovali u Pizzeria & Bar Slinamo Zabreg i srozali joj prosječnu recenziju s 4,2 na 1,5. U međuvremenu je ona porasla na 3,9 jer je Google očito registrirao da recenzije od prošlog vikenda, kojih je bilo više od 200, nisu autentične.

Među komentarima koji su tijekom nedjelje zatrpali profil pizzerije Iggi stajali su komentari koji su aludirali na loše Igorovo suđenje, poput onoga da je posjetitelj "po ulasku dobio crveni karton jer ne navija za Dinamo", da se "osjeti da je tijesto kupljeno potplaćenim parama iz HNS-a", da je "sve puno plave boje i smrdi".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati
FOTO: ATRAKTIVNA BRUNA

Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati

Rodrygo Goes jedan je od najboljih igrača Real Madrida, a bio je u jako dobrim odnosima s bivšim kapetanom 'kraljevskog kluba', Lukom Modrićem. Često se druže u svlačionici, a Brazilac je jednom Hrvata u šali nazvao 'ocem'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Slaven Belupo - Hajduk 0-0: Durdov zamalo na kraju zabio za pobjedu! Gosti opet na vrhu
TVRDA UTAKMICA

Slaven Belupo - Hajduk 0-0: Durdov zamalo na kraju zabio za pobjedu! Gosti opet na vrhu

Splitski klub se vratio na vrh ljestvice s 26 bodova, jednim više od drugoplasiranog Dinama, dok je Slaven treća momčad lige sa 17 bodova. . Utakmicu je gledalo 3077 gledatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025