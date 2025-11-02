Pizzeriji iz Zeline srozali su recenzije i preimenovali je u 'Slinamo Zabreg': 'Sve je plavo'

Nakon burnog derbija 12. kola HNL-a između Dinama i Rijeke (2-1), strasti se nisu smirile posljednjim zviždukom. Glavni sudac Igor Pajač našao se u središtu pažnje zbog dvojbenih odluka, pogotovo one u 77. minuti i neisključenja Josipa Mišića, a nezadovoljstvo s tribina i travnjaka prelilo se na digitalnu arenu, gdje su navijači Hajduka pokrenuli nesvakidašnju i kreativnu osvetničku akciju.

Kapetan Dinama, Josip Mišić, nakon prekršaja nad Tonijem Frukom ušao je u fizički sukob s nekoliko igrača Rijeke. Prvo je rukom za lice primio i na tlo gurnuo Justasa Lasickasa, a zatim je u gužvi odgurnuo i Antu Majstorovića.

Unatoč dvama očiglednim nesportskim potezima, sudac Pajač, jedini hrvatski predstavnik u Ligi prvaka, Mišiću je pokazao samo žuti karton. Odluka je šokirala sportsku javnost, a VAR soba se nije oglasila iako je imala ovlasti intervenirati u slučaju potencijalnog izravnog crvenog kartona.

Ovo nije bila jedina sporna situacija. Predsjednik Rijeke Damir Mišković javno je prozvao suđenje "sramotnim", ističući i udarac laktom Diona Drene Belje u Majstorovića te prekršaj Scotta McKenne nad Dujom Čopom u kaznenom prostoru, koji su također prošli bez sankcije.

Pizzeria Iggi na udaru navijača

Dok su neki Riječani izražavali frustraciju kroz službene kanale, oni Hajdukovi odlučili su se za gerilsku akciju. Pronašli su ugostiteljski objekt za koji su mislili da je u vlasništvu suca Pajača, "Pizzeria i Bar Iggi", i zasuli ga lavinom negativnih recenzija na Googleu. Napravili su to nakon poziva jedne Hajdukove navijačke stranice.

U samo nekoliko sati, prosječna ocjena restorana strmoglavila se s vrlo dobrih 4,2 na katastrofalnih 1,5. No nisu tu stali. Uspjeli su privremeno promijeniti i ime lokala u "Pizzeria & Bar Slinamo Zabreg". Većina recenzija koje su preplavile stranicu izravno se referirala na događaje s utakmice:

"Po ulasku u samu pizzeriju dobio sam crveni karton jer ne navijam za Dinamo… Užas, šamaranje i to prolazi, ali ne navijati za Dinamo nikako."

"Osjeti se da je tijesto kupljeno potplaćenim parama iz HNS-a. Ne preporučujem."

"Arogantna usluga, a o hrani da ne pričamo. Sve je puno plave boje i smrdi."

"Kako loše sudi, tako loše su i pizze!"

"Našao sam dlaku u pizzi, a konobar je bio jako bezobrazan."

Foto: Google

Pa ipak, iz same pizzerie demantirali su da im je sudac vlasnik.

"Službena obavijest. Pizzerija Iggi ovim putem želi jasno istaknuti da nema nikakve veze s gospodinom Igorom Pajačom. Vlasnici pizzerije su obitelj Bajić", stoji u objavi pizzerije, čija je vlasnica, prema informacijama portala Moj kvart, gospođa Ivona Bajić Pajač, koja je udana za Igorova starijeg brata Stjepana.

"Od jučer smo suočeni s napadima i netočnim informacijama na društvenim mrežama. Jedine točne stvari koje su recenzenti primijetili… plave stolice u našem lokalu. Hvala svima na “besplatnoj reklami”! Pozivamo vas da umjesto nagađanja, dođete i kušate pravu Iggi pizzu. Zahvaljujemo na podršci i razumijevanju", dodali su.

Reakcije sa svih strana

Osude Pajačevog suđenja i Mišićevog ponašanja stigle su sa svih strana, pa čak i iz samog Dinamovog tabora. Najpoznatija navijačka stranica "Zona Dinamo" objavila je Mišićevu fotografiju uz poruku "Sram te bilo 'kapetane'", a navijači Bad Blue Boysi su nakon utakmice zvižducima "nagradili" svoje igrače.

Predsjednik Rijeke Damir Mišković bio je najoštriji u razgovoru za Novi list:

- Godinama sam pokazivao razumijevanje za suce, ali ovdje je bilo previše grešaka, i sve, ali baš sve, išle su na štetu Rijeke. Takve stvari ne mogu razumjeti i više ne želim šutjeti.

Cijeli slučaj pokazao je kako se frustracije nakupljene zbog percepcije o nepoštenom suđenju u hrvatskom nogometu mogu brzo preliti s travnjaka u stvarni život, koristeći digitalne alate kao novo oružje u navijačkim obračunima. Što o svemu misli Bertrand Layec i sudačka komisija javnost bi mogla doznati tek u utorak putem priopćenja koje objavljuje na stranicama HNS-a.