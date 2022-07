Pjaca čeka Dinamovu ponudu, a Sampa mu je poslala ultimatum

Prije dvije godine Dinamo je ozbiljno zagrizao za Marka Pjacu (26). 'Modrima' je trebao klasni nogometaš, a Pjaci klub u kojem će oživjeti karijeru.

Nogometaš Juventusa odbio je povratak na Maksimir pa je sve palo u zaborav. Sve do ovog prijelaznog roka kada se opet ta priča aktualizirala, a donio ju je renomirani La Gazetta dello Sport.

Pjaca se vratio u Juventus nakon isteka posudbe u Torinu. Ugovor mu traje do sljedećeg ljeta, ali 'stara dama' ga se želi riješiti što prije pa ga je spremna pustiti besplatno. I ponuda nije manjkalo, Sampdorija mu je ponudila trogodišnji ugovor vrijedan milijun eura po sezoni. Činilo se kako je pitanje trenutka kada će potpisati za novi klub, ali odjednom je izronila vijest kako je Pjaca odbio odlazak u Sampu, da trenira s U-23 momčadi Juventusa i čeka ponudu Dinama!

No, ovaj put se dosta toga promijenilo. Pitanje je žele li 'modri' uopće Pjacu kada su ionako dobro popunjeni na svim pozicijama. A pitanje je mogu li se i nadmetati s talijanskim klubom i ponuditi toliki ugovor igraču koji ima velikih problema s ozljedama. No, Pjaca se i dalje nada te čeka da ga bivši klub kontaktira. S druge strane, još nije odgovorio na ponudu Sampdorije, a to je razbjesnilo čelnike kluba pa su mu poslali ultimatum.

Do nedjelje mora odlučiti hoće li potpisati za Sampdoriju, a ako to ne napravi, klub će povući ponudu i okrenuti se drugim opcijama, piše Calciomercato.

Vijest o potencijalnom dolasku Pjace u Dinamu donijela je Gazzetta dello Sport.

- Sampdoria je nakon dogovora s Juventusom pripremila svu potrebnu papirologiju i samo se čekao Pjacin dolazak u Genovu i potpis za novi klub. Međutim, Hrvat je iz Torina javio da odustaje od transfera te da ostaje trenirati s Juventusovom U-23 momčadi. Čeka poziv zagrebačkog Dinama, svog matičnog kluba.

Pjaca je iz Dinama je otišao još 2016. godine za 29 milijuna eura prema Transfermarktu. Bio je naš dijamant, predviđale su mu se najveće stvari, a čim pomalo škrta na džepu 'stara dama' toliko izdvoji za vas, onda znate da se nešto veliko sprema.

Nažalost, kako to inače bude, put prema nogometnim visinama prekinula je teška ozljeda prednjeg križnog ligamenta na prijateljskoj utakmici protiv Estonije prije pet godina. Nikada više nije bio isti, a da stvar bude gora, sličnu ozljedu ponovio je dvije godine kasnije.

Nove terapije, naporni treninzi i što je najgore, oporavak od godinu dana. Priliku za povratak među nogometnu elitu tražio je na posudbama u Schalkeu, Fiorentini, Anderlechtu, Genoi i Torinu, ali kada god bi uhvatio ritam i pokazao naznake onog božanstvenog talenta, opet bi ga ozljede izmaltretirale.

Bez obzira što nije ostvario karijeru koja mu se predviđala, nogometni svijet i dalje zna o kakvoj klasi je riječ. Jak na nogama, okomit i brz kao strijela. Igrač koji bi mogao igrati u najboljim svjetskim klubovima, ali samo kada bi se božica Fortuna malo naklonila i lišila ga ozljeda.

Sampdoria ga želi, spremni su mu ponuditi sjajan ugovor i bitnu ulogu u momčadi, no Marko sanja povratak na Maksimir. Hoće li ga i doživjeti?

Najčitaniji članci