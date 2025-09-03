Pjaca: Ostao sam u Europi jer želim reprezentaciju. Nažalost, promijenio sam puno klubova

Jako sam iskusan. Nažalost, promijenio sam puno klubova i sada se nadam ostati na jednom mjestu duže vrijeme, rekao je donedavni dinamovac Marko Pjaca (30), koji je na kraju prijelaznog roka dogovorio dvogodišnji ugovor s nizozemskim prvoligašem Twenteom.

Podsjetimo, Pjaca i Dinamo sporazumno su raskinuli ugovor nakon prošle sezone, koja je za 30-godišnjaka bila povratnička na Maksimiru. Pjaca je bio omiljen među zagrebačkom publikom, ali nije uspio pronaći zajednički jezik sa Zvonimirom Bobanom.

Ovog je tjedna predstavljen u novom klubu, a za Twenteov YouTube kanal dao je intervju u kojem je svašta komentirao. Za početak, osvrnuo se na nepredvidljivo ljeto.

- Nikad nije lako biti nekoliko mjeseci bez kluba. Bio sam sretan kad sam dobio ponudu. Pregovori su se odužili, ali na kraju je sve okončano kako treba. Nadam se da ću pomoći klubu ostvariti rezultate. Nisam imao dileme oko Twentea. Svjestan sam svoje situacije, ovo je delikatno razdoblje moje karijere i morao sam odabrati pametno - istaknuo je.

Nije trošio puno riječi o sebi, već je rekao kako želi navijačima pokazati kakav je igrač. Dodao je kako želi dugo ostati u Twenteu i biti primjer mladim igračima, a već je obavio i razgovor s trenerom Josephom Oostingom.

- Pričao sam s trenerom, njegov plan bio je jedna od glavnih stvari kada sam odlučivao o klubu. Naravno, poznavao sam Twente i ranije. To je poznati klub s bogatom tradicijom. Znam da nije imao savršen start nove sezone, ali nadam se da ćemo to promijeniti u narednim tjednima. Koga god sam pitao o klubu, rekli su mi da je atmosfera na stadionu sjajna i da su navijači super. Jedva čekam to uživo osjetiti.

Pjaca će se pridružiti Perišiću, Šutalu i Haliloviću u nizozemskoj ligi, a ističe kako je spreman za igru, iako nije prošao kroz pripreme s klubom.

- Spreman sam, treniram dva, tri mjeseca. Naravno da nije isto kad ne igraš utakmice, ali treniram dobro i neće mi trebati puno vremena za igrati cijelu utakmicu.

Pri odabiru novog kluba, Pjaca je razmišljao o reprezentaciji. Priznao je kako je ostao u Europi zbog 'vatrenih'.

- Definitivno se nadam kroz Twente vratiti u reprezentaciju. Zato sam i odlučio ostati u Europi, u ligi koja je praćena i kompetitivna.