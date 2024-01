Pjaca: Rijeci 34 posto šanse za titulu, Dinamu i Hajduku po 33. Selahi 'opalio bez razmišljanja'

Nogometaš Rijeke Marko Pjaca ovako je prokomentirao pobjedu Rijeke na Poljudu (2-1).

- Nije bilo neke ljepote i nogometa. Derbi, čvrsta utakmica. Ponovno smo preokrenuli. Možemo biti ponosni, pobjeda na gostovanju, u derbiju. Slična situacija je bila i protiv Gorice prije nekoliko dana. Vjerovali smo da se možemo vratiti. Obregon i Selahi su zabili lijepe golove i odigrali odličnu utakmicu. Nitko sretniji od nas. Idemo proslaviti ovo i onda se okrenuti sljedećoj utakmici .

Rijeka se vratila na prvo mjesto, tko je favorit za titulu?

- Kreće se praktički od nule. Dinamo ima utakmicu manje. Ako dobiju to je u jedan bod. Može ići u bilo kojem smjeru. Nastavit ćemo raditi s vjerom u sebe, maksimalno ponizno, iz utakmicu u utakmicu.

Niste podlegli atmosferi na Poljudu?

- Preokrenuti ovdje nije lako, pogotovo za mladu momčad kao što smo mi. To je velika stvar. Sretni smo.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kako gledate na dolazak Perišića i Brekala u Hajduk?

- To je velika stvar za HNL. To su velika imena za ligu. Perišić je veliko ime za bilo koji klub. Obojica su imali dobre inozemne karijere. To je velika stvar za ligu, mislim da će biti gledanija, zanimljivija. Naš konkurent se pojačao, ali s obzirom da će se dići cijela liga drago mi je zbog toga.

Trening u dva ujutro?

- Nakon pobjede u derbiju to nije problem...

Na koga bi tipovao za osvajanje naslova da gledaš HNL iz Torina s kokicama ispred TV-a?

- Ne znam. S obzirom da ne gledam sa strane, svi krećemo od nule.

A iz ove pozicije?

- Po 33 posto Hajduk i Dinamo, Rijeka 34 posto, može li tako?

Labrović: Prvo mjesto nosi dodatnu težinu, ali...

Nediljko Labrović nije imao previše posla.

- Odigrali smo jako kompaktnu utakmicu, prvo poluvrijeme malo slabije nego drugo. Za gledatelje zanimljiv i sadržajan derbi, drago mi je što smo mi bili ti koji smo pobijedili. Što je nedostajalo u prvom? Nije bilo dovoljno duela, moramo još analizirati što je falilo. Trener je pogodio s izmjenama, donijele su dodatnu svježinu i to se pokazalo odličnim za nas. Prvo mjesto donosi sa sobom dodatnu težinu, ali kvalitetna smo momčad koja može odgovoriti na sve. Rano je govoriti o naslovu, ali iz kola u kolo treba nastaviti s dobrim igrama pa ćemo vidjeti dokle ćemo dogurati - kazao je golman Rijeke za MAXSport.

Selahi: Prvak će biti najkonstantniji

Lindon Selahi zabio je gol odluke.

- Imamo jako dobru i karakternu momčad, pokazali smo to protiv Gorice i večeras. Nismo tako dobro igrali u prvom poluvremenu. Iskreno, bili su bolji od nas. Razgovarali smo u svlačionici i okrenuli utakmicu. Došli smo po tri boda i uzeli smo ih pa smo sretni.

Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL

Čiji je gol ljepši, vaš ili Obregonov?

- Gol je gol, najvažnije je pobijediti tko god zabio. Htio sam doći u takvu poziciju i opalio, nisam razmišljao ni o čemu. Pomoglo mi je i to je lijepo. Nemamo pritisak, rastemo svaku utakmicu. Sad smo prvi i fokusirani smo na iduću utakmicu. Proslavit ćemo večeras i od sutra razmišljamo o idućoj utakmici.

Tko će biti prvak?

- Prvak će biti najbolja momčad. Ime? Tko bude najkonstantniji, ali ne razmišljamo o tome, idemo utakmicu po utakmici. Prvenstvo je dugo.