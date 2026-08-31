Plakao je na odlasku, a sada se vraća: Ivanušec dolazi u Dinamo

Bit će gužva na zagrebačkom aerodromu pred kraj prijelaznog roka. U Dinamo bi ovih dana trebali stići Dominik Kotarski, Iker Almena, a još jedno dodatno pojačanje trebao bi biti Luka Ivanušec (27). Miljenik navijača otišao je iz kluba 2023. godine, a sada bi, kako stvari stoje, trebao pomoći Dinamu da napravi iskorak u Europskoj ligi.

Ivanušec bi u ponedjeljak trebao stići u Zagreb na liječnički, a onda potpisati ugovor na tri godine, uz opciju produljenja na još jednu, pišu Ivan Lukač i Nikola Lipovac iz Germanijaka. Navodi se kako je raskinuo ugovor s nizozemskim Feyenoordom te dolazi u Zagreb bez odštete.

Luka Ivanušec nakon utakmice protiv Sparte u suzama se oprostio od Dinama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon obećavajućeg početka u Nizozemskoj, pao je u drugi plan. Minuta je bilo sve manje, a prošle sezone pokušao je ponovno pronaći kontinuitet u Grčkoj, gdje je nosio dres PAOK-a. Ipak, ni odlazak u grčki klub nije donio željeni iskorak. U 32 nastupa zabio je dva gola i došao do četiri asistencije.

Sada je pred njim povratak u poznato okruženje. Ponovno će zaigrati na Maksimiru, stadionu na kojem je pružao najbolje partije, a napustio ga je u suzama. U prvom mandatu u Dinamu skupio je 175 nastupa, uz 37 pogodaka, a povratkom u Zagreb dobiva priliku dodatno popraviti te brojke. No ambicije nisu vezane samo uz klupski učinak. Želja mu je ponovno uhvatiti pravu formu i izboriti mjesto među hrvatskim reprezentativcima.