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LIJEČNIČKI USKORO

Plakao je na odlasku, a sada se vraća: Ivanušec dolazi u Dinamo

Piše Jakov Drobnjak,
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Plakao je na odlasku, a sada se vraća: Ivanušec dolazi u Dinamo
Slavlje nakon pogotka Luke Ivanušeca u 61. minuti susreta Dinama i Sparte Prag u play-offu UEFA Europske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Šou na Maksimiru! Miljenik navijača Luka Ivanušec vraća se u Dinamo bez odštete i već u ponedjeljak stiže na liječnički

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Bit će gužva na zagrebačkom aerodromu pred kraj prijelaznog roka. U Dinamo bi ovih dana trebali stići Dominik Kotarski, Iker Almena, a još jedno dodatno pojačanje trebao bi biti Luka Ivanušec (27). Miljenik navijača otišao je iz kluba 2023. godine, a sada bi, kako stvari stoje, trebao pomoći Dinamu da napravi iskorak u Europskoj ligi. 

Ivanušec bi u ponedjeljak trebao stići u Zagreb na liječnički, a onda potpisati ugovor na tri godine, uz opciju produljenja na još jednu, pišu Ivan Lukač i Nikola Lipovac iz Germanijaka. Navodi se kako je raskinuo ugovor s nizozemskim Feyenoordom te dolazi u Zagreb bez odštete.

Luka Ivanušec nakon utakmice protiv Sparte u suzama se oprostio od Dinama
Luka Ivanušec nakon utakmice protiv Sparte u suzama se oprostio od Dinama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon obećavajućeg početka u Nizozemskoj, pao je u drugi plan. Minuta je bilo sve manje, a prošle sezone pokušao je ponovno pronaći kontinuitet u Grčkoj, gdje je nosio dres PAOK-a. Ipak, ni odlazak u grčki klub nije donio željeni iskorak. U 32 nastupa zabio je dva gola i došao do četiri asistencije.

Sada je pred njim povratak u poznato okruženje. Ponovno će zaigrati na Maksimiru, stadionu na kojem je pružao najbolje partije, a napustio ga je u suzama. U prvom mandatu u Dinamu skupio je 175 nastupa, uz 37 pogodaka, a povratkom u Zagreb dobiva priliku dodatno popraviti te brojke. No ambicije nisu vezane samo uz klupski učinak. Želja mu je ponovno uhvatiti pravu formu i izboriti mjesto među hrvatskim reprezentativcima.

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Komentari 19
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