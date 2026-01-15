Obavijesti

Platini žestoko opleo po prvom čovjeku Fife: 'On je autokrat!'

Piše HINA,
Foto: Jonathan Moscrop

Bio je dobar broj dva, ali ne i dobar broj jedan. Radio je vrlo dobar posao u UEFA-i, ali ima problem - voli bogate i moćne, one s novcem. To mu je u prirodi. Bio je takav kao broj dva, rekao je Platini

Bivši predsjednik Uefe Michel Platini oštro je napao predsjednika Fife Giannija Infantina, optužujući ga da je postao autokrat od pandemije Covid-19, u intervjuu objavljenom u četvrtak u The Guardianu.

"Bio je dobar broj dva, ali ne i dobar broj jedan. Radio je vrlo dobar posao u UEFA-i, ali ima problem - voli bogate i moćne, one s novcem. To mu je u prirodi. Bio je takav kao broj dva, ali u to vrijeme nije bio šef. Nažalost, Infantino je postao autokrat od pandemije", rekao je bivši francuski reprezentativac o talijansko-švicarskom čelniku FIFE, koji je bio njegov glavni tajnik između 2009. i 2015. kada je Platini vodio europsko upravno tijelo (2007.-2015.).

"Manje je demokracije nego za vrijeme Blattera, koji je vodio FIFA-u od 1998. do 2015. Možete reći što želite o Blatteru, ali njegov glavni problem bio je taj što je želio ostati u FIFA-i doživotno. Bio je dobra osoba za nogomet“, nastavio je trostruki osvajač Zlatne lopte.

Platini je već nekoliko godina u otvorenom sukobu s Giannijem Infantinom, za kojeg sumnja da su ga 2015. godine izbacili iz utrke za predsjednika FIFA-e upozorivši švicarsko javno tužiteljstvo na sumnjivu isplatu od 2 milijuna švicarskih franaka (1,8 milijuna eura). Ovu isplatu FIFA je izvršila po nalogu svog tadašnjeg predsjednika Seppa Blattera Michelu Platiniju 2011. godine, bez pismenog opravdanja.

Ženeva: Wembley ?e ugostiti završnicu Europskog prvenstva 2020. godine
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Optuženi za prijevaru, između ostalog, Blatter i Platini su 2025. godine konačno oslobođeni od strane švicarskih sudova. Platini je također bio suspendiran na osam godina iz svih nogometnih aktivnosti od strane FIFA-inog Etičkog odbora, sankcija je smanjena na šest godina nakon žalbe, a zatim na četiri godine od strane Sportskog arbitražnog suda (CAS).

Krajem studenog Platini je podnio tužbu za klevetu protiv trojice bivših FIFA-inih dužnosnika.

"Bilo mi je suđeno postati predsjednik FIFA-e“, rekao je."„Sve se to dogodilo jer to nisu htjeli. Ova suspenzija bila je teška nepravda i, u konačnici, bila je politička. Skupina ljudi odlučila me uništiti.Ovih posljednjih deset godina bilo je vrlo komplicirano zbog patnje moje obitelji: vide što se govori u novinama, što ljudi govore o meni, međunarodnu debatu. Ali nikada se nisam brinuo o konačnoj presudi jer sam znao da sam nevin“, objasnio je 70-godišnji Platini.

