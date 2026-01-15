Bio je dobar broj dva, ali ne i dobar broj jedan. Radio je vrlo dobar posao u UEFA-i, ali ima problem - voli bogate i moćne, one s novcem. To mu je u prirodi. Bio je takav kao broj dva, rekao je Platini
Platini žestoko opleo po prvom čovjeku Fife: 'On je autokrat!'
Bivši predsjednik Uefe Michel Platini oštro je napao predsjednika Fife Giannija Infantina, optužujući ga da je postao autokrat od pandemije Covid-19, u intervjuu objavljenom u četvrtak u The Guardianu.
"Bio je dobar broj dva, ali ne i dobar broj jedan. Radio je vrlo dobar posao u UEFA-i, ali ima problem - voli bogate i moćne, one s novcem. To mu je u prirodi. Bio je takav kao broj dva, ali u to vrijeme nije bio šef. Nažalost, Infantino je postao autokrat od pandemije", rekao je bivši francuski reprezentativac o talijansko-švicarskom čelniku FIFE, koji je bio njegov glavni tajnik između 2009. i 2015. kada je Platini vodio europsko upravno tijelo (2007.-2015.).
"Manje je demokracije nego za vrijeme Blattera, koji je vodio FIFA-u od 1998. do 2015. Možete reći što želite o Blatteru, ali njegov glavni problem bio je taj što je želio ostati u FIFA-i doživotno. Bio je dobra osoba za nogomet“, nastavio je trostruki osvajač Zlatne lopte.
Platini je već nekoliko godina u otvorenom sukobu s Giannijem Infantinom, za kojeg sumnja da su ga 2015. godine izbacili iz utrke za predsjednika FIFA-e upozorivši švicarsko javno tužiteljstvo na sumnjivu isplatu od 2 milijuna švicarskih franaka (1,8 milijuna eura). Ovu isplatu FIFA je izvršila po nalogu svog tadašnjeg predsjednika Seppa Blattera Michelu Platiniju 2011. godine, bez pismenog opravdanja.
Optuženi za prijevaru, između ostalog, Blatter i Platini su 2025. godine konačno oslobođeni od strane švicarskih sudova. Platini je također bio suspendiran na osam godina iz svih nogometnih aktivnosti od strane FIFA-inog Etičkog odbora, sankcija je smanjena na šest godina nakon žalbe, a zatim na četiri godine od strane Sportskog arbitražnog suda (CAS).
Krajem studenog Platini je podnio tužbu za klevetu protiv trojice bivših FIFA-inih dužnosnika.
"Bilo mi je suđeno postati predsjednik FIFA-e“, rekao je."„Sve se to dogodilo jer to nisu htjeli. Ova suspenzija bila je teška nepravda i, u konačnici, bila je politička. Skupina ljudi odlučila me uništiti.Ovih posljednjih deset godina bilo je vrlo komplicirano zbog patnje moje obitelji: vide što se govori u novinama, što ljudi govore o meni, međunarodnu debatu. Ali nikada se nisam brinuo o konačnoj presudi jer sam znao da sam nevin“, objasnio je 70-godišnji Platini.
