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Foto: David Jerković/PIXSELL
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Plava fešta u Ivankovu baš kao i prije 32 godine! Nitko nije ostao žedan, dinamovci izazvali delirij

Piše Zdravko Barišić,

BEDEM - DINAMO 0-4 Petoligaš iz Ivankova nije uspio prirediti čudo poput Dugog Sela ili Naftaša, ali nije se osramotio. Odigrali su hrabro i odlučno protiv hrvatskog prvaka, u čijim redovima je posebno inspiriran bio Ivanušec

"Ma, kakva Liga prvaka, danas igra Dinamo! Čekali smo na ovo 32 godine", pričala su dvojica muškaraca starije dobi dok su užurbanim korakom kročili prema stadionu Grac u Ivankovu, gdje se spremala nogometna fešta za pamćenje.

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