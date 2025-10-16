Plazibat kreće u lov na Rica: Po mjesto na turniru osmorice koje vodi prema vrhu i Verhoevenu

Bilo je gotovo sigurno u očima mnogih ljubitelja kikboksa da će Antonio Plazibat ((31, 22-5) postati privremeni prvak teške kategorije Gloryja prije dvije godine kad se u Rotterdamu borio protiv Tariqa Osara Cookieja (30, 29-4). Svi su ga vidjeli kao izrazitog favorita protiv timskoga kolege iz Mike's Gyma, ali u drugoj je rundi izgubio tehničkim nokautom nakon što je najbolji hrvatski kikboksač slomio ruku. Od tada ga nije bilo, a sad je vrijeme za veliki povratak.

Prošle je godine Glory došao u Hrvatsku, kao glavni meč bio je najavljen upravo Plazibat protiv odličnog Levija Rigtersa (30, 21-4), ali meča nije bilo jer se Antonio ponovno bio ozlijedio. Ta je ozljeda ruke trajala mnogo dulje nego što su svi očekivali. Nije bilo lako splitskom borcu, trebao se vratiti pred domaćom publikom, a onda je sve propalo zbog stvari koja ga muči već dugo, ali izgleda da je sad stigao trenutak za ponovni ulazak u ring. Doduše, neće to biti u Zagrebu nego u Arnhemu u Nizozemskoj, gdje ga 13. prosinca očekuje meč upravo protiv Rigtersa za jedno od dva "wildcard" mjesta u turniru osmorice.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Gledalo se već unaprijed prije borbe u Rotterdamu s Nigerijcem kako će Plazibat biti onaj koji će izazvati dugogodišnjega kralja teške Gloryjeve kategorije, Rica Verhoevena (36, 66-10), ali do toga nije došlo. Rico već ima godina, ali meč s Plazibatom i njega privlači, već se neko vrijeme spominje da je upravo Plazibat borac koji ga mora srušiti s trona, no jasno je da Antonio mora prvo pobijediti odličnog Nizozemca i izboriti mjesto u turniru osmorice, zatim i to osvojiti kako bi onda izazvao drugog Nizozemca, po mnogima najboljeg ikad.

Pokretanje videa... 00:58 Spektakularne scene iz Splita: Skakači oduševili publiku skokovima s 10 metara | Video: 24sata/Video

Sve je ovo vrijeme splitski borac trenirao, pripremao se za povratak, pokušao zaliječiti ozljedu potpuno te je bio stručni komentator u prijenosima Gloryjevih evenata. Ali stiglo je vrijeme da odijelo zamijeni rukavicama i pokaže da Plazibat nije “nestao”, samo ga nije bilo neko vrijeme...