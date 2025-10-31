Obavijesti

Plazibatov protivnik otpao zbog ozljede, ali već je doznao novog

Piše Issa Kralj,
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

To može biti Levi, Nordine, Rico... nije važno. Pobjeđujem 13. prosinca, a onda dolazim po sve na turnir Last Heavyweight Standing - rekao je Hrvat

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat (31) nakon dvije i pol godine ponovno će ući u ring. Plazibat će nastupiti na Glory Colliion 8, najvećoj kickboksačkoj manifestaciji koja se održava 13. prosinca. 

U zadnjoj borbi u lipnju 2023. izgubio je od Tariqa Osara u borbi za privremenog Gloryjevog prvaka teške kategorije, a u tom meču je slomio ruku nakon čega je morao pauzirati. Najavljeni protivnik na ovogodišnjem Glory Collion 8 bio mu je Levi Rigters (30) koji je otkazao meč zbog privatnih razloga.

Splićanin je saznao novog protivnika, Francuza Nordinea Mahieddinea (35). Francuz i Hrvat do sada su se borili dva puta, 2019. je slavio Plazibat, a godinu kasnije pobjeda je pripala Francuzu. 

- Leviju želim brz oporavak i puno zdravlja. Što se mene tiče, ništa se nije promijenilo. Imam jednu misiju - nokautirati svakoga tko je ispred mene. To može biti Levi, Nordine, Rico... nije važno. Pobjeđujem 13. prosinca, a onda dolazim po sve na turnir Last Heavyweight Standing - rekao je Plazibat uoči meča. 

Plazibat će se boriti 13. prosinca, a pobjednik će osigurati mjesto u finalu Last Heavyweight Standing, jednodnevnom Grand Prix turniru za osam kickboksača, koji će se održati početkom 2026. godine.

