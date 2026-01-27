Plenković najavio Nacionalni centar za vodene sportove: 'To vaterpolo i plivanje zaslužuju'

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je prigodom svečanosti otvorenja Hrvatskog športskog muzeja najavio i početak rada na projektu Nacionalnog centra za vaterpolo, plivanje, umjetničko plivanje, skokove u vodu, objavio je Hrvatski vaterpolski savez (HVS).

"Nacionalni centar vodenih sportova ide, ja sam dao tu inicijativu, a održali smo već neke sastanke. Ministri Tonči Glavina i Branko Bačić imaju zadatak napraviti to. Ja bih htio da u Zagrebu napravimo, dobijemo jednu pravu arenu za vodene sportove. Ništa megalomanski, ali s barem 5.000 mjesta i da to bude dugoročno rješenje i za domaćinstvo svih mogućih natjecanja, za zadovoljenje svih kriterija. Jer u konačnici, to je sport kada o vaterpolu pričamo, u kojem ćemo mi uvijek biti u prvih 6, da ne kažem i tri najbolje države Europe i svijeta, a vaterpolo i plivanje to zaslužuju. Kompleks Mladosti je u redu, ali realno je već malo i star, te malen za ono što predstavljamo", kazao je Plenković.

Na ovu će temu dodatno i Perica Bukić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza koji se trenutačno nalazi u portugalskom Funchalu, na Europskom prvenstvu za seniorke.

"U dva-tri navrata smo obavili razgovore u Vladi Republike Hrvatske, te je premijer Plenković dao punu potporu potrebi izgradnje nacionalnog centra vodenih sportova. Mi iz vaterpola već godinama osjećamo potrebu za objektom takvog tipa. Drugi sportovi to imaju, vaterpolo nema. Mi imamo u Hrvatskoj pet velikih arena gdje svoj dom nalaze i košarka, rukomet, odbojka, ali mi to nažalost nemamo. Ne možemo reći, u Hrvatskoj je izgrađeno nekoliko bazena, međutim kada govorimo o modernim, funkcionalnim objektima to nemamo. Velika natjecanja igramo u arenama u kojima montiramo bazen. To je problem i u drugim državama. Osim Duna Arene u Budimpešti malo je takvih sportskih objekata prilagođenih novom dobu. To novo doba znači udobna, pregledna mjesta, klimatiziran prostor, video-zid, kvalitetno ozvučenje… Kompleks Mladosti je napravljen prije 40 godina", kazao je Bukić, dodavši:

"Kada bi dobili takav novi centar, to bi podignulo kvalitetu rada u svim vodenim sportovima. Govorim tu i o treninzima, utakmicama, pripremama. U konačnici, imamo velikih problema kad je vaterpolo u pitanju. Samo naš sport ima osam reprezentacija koje imaju svoja europska i svjetska prvenstva, te koja trebaju mjesto za pripreme, a da ne govorim o klubovima. Dakle, potreba apsolutno postoji".

Točna lokacija budućeg centra, početak i dovršetak izgradnje zasad još nisu definirani jer i ovise o nekoliko dodatnih čimbenika, donosi stranica HVS-a.