Obavijesti

Sport

Komentari 0
KREĆE SE U PROJEKT

Plenković najavio Nacionalni centar za vodene sportove: 'To vaterpolo i plivanje zaslužuju'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Plenković najavio Nacionalni centar za vodene sportove: 'To vaterpolo i plivanje zaslužuju'
Zagreb: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20, polufinale, Hrvatska - Španjolska | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kada bi dobili takav novi centar, to bi podignulo kvalitetu rada u svim vodenim sportovima. Govorim tu i o treninzima, utakmicama, pripremama, rekao je izvršni dopredsjednik HVP-a, Perica Bukić

Admiral

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je prigodom svečanosti otvorenja Hrvatskog športskog muzeja najavio i početak rada na projektu Nacionalnog centra za vaterpolo, plivanje, umjetničko plivanje, skokove u vodu, objavio je Hrvatski vaterpolski savez (HVS).

Pokretanje videa...

Kolinda snimila slavlje Barakuda 00:44
Kolinda snimila slavlje Barakuda | Video: 24sata/Instagram

"Nacionalni centar vodenih sportova ide, ja sam dao tu inicijativu, a održali smo već neke sastanke. Ministri Tonči Glavina i Branko Bačić imaju zadatak napraviti to. Ja bih htio da u Zagrebu napravimo, dobijemo jednu pravu arenu za vodene sportove. Ništa megalomanski, ali s barem 5.000 mjesta i da to bude dugoročno rješenje i za domaćinstvo svih mogućih natjecanja, za zadovoljenje svih kriterija. Jer u konačnici, to je sport kada o vaterpolu pričamo, u kojem ćemo mi uvijek biti u prvih 6, da ne kažem i tri najbolje države Europe i svijeta, a vaterpolo i plivanje to zaslužuju. Kompleks Mladosti je u redu, ali realno je već malo i star, te malen za ono što predstavljamo", kazao je Plenković.

Zagreb: Svečano otvorenje prvog stalnog postava Hrvatskog športskog muzeja
Zagreb: Svečano otvorenje prvog stalnog postava Hrvatskog športskog muzeja | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na ovu će temu dodatno i Perica Bukić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza koji se trenutačno nalazi u portugalskom Funchalu, na Europskom prvenstvu za seniorke.

"U dva-tri navrata smo obavili razgovore u Vladi Republike Hrvatske, te je premijer Plenković dao punu potporu potrebi izgradnje nacionalnog centra vodenih sportova. Mi iz vaterpola već godinama osjećamo potrebu za objektom takvog tipa. Drugi sportovi to imaju, vaterpolo nema. Mi imamo u Hrvatskoj pet velikih arena gdje svoj dom nalaze i košarka, rukomet, odbojka, ali mi to nažalost nemamo. Ne možemo reći, u Hrvatskoj je izgrađeno nekoliko bazena, međutim kada govorimo o modernim, funkcionalnim objektima to nemamo. Velika natjecanja igramo u arenama u kojima montiramo bazen. To je problem i u drugim državama. Osim Duna Arene u Budimpešti malo je takvih sportskih objekata prilagođenih novom dobu. To novo doba znači udobna, pregledna mjesta, klimatiziran prostor, video-zid, kvalitetno ozvučenje… Kompleks Mladosti je napravljen prije 40 godina", kazao je Bukić, dodavši:

"Kada bi dobili takav novi centar, to bi podignulo kvalitetu rada u svim vodenim sportovima. Govorim tu i o treninzima, utakmicama, pripremama. U konačnici, imamo velikih problema kad je vaterpolo u pitanju. Samo naš sport ima osam reprezentacija koje imaju svoja europska i svjetska prvenstva, te koja trebaju mjesto za pripreme, a da ne govorim o klubovima. Dakle, potreba apsolutno postoji". 

Točna lokacija budućeg centra, početak i dovršetak izgradnje zasad još nisu definirani jer i ovise o nekoliko dodatnih čimbenika, donosi stranica HVS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
POVOLJAN REZULTAT ZA NAS

Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

ŠVICARSKA - ISLAND 38-38 Ovim remijem otvorio se put Hrvatskoj da ako u dvije preostale utakmice pobjedi osigura prolazak u polufinale
Nitko ovako nije obezvrijedio Modrića! 'Vladimir Petrović Pižon triput je bolji od Luke'
ĐUROVSKI SE ZAIGRAO...

Nitko ovako nije obezvrijedio Modrića! 'Vladimir Petrović Pižon triput je bolji od Luke'

Kad gledam te današnje igrače, ne znam što ljudi vide u njima. Nitko na stvari ne gleda realno. Svi kao po nalogu imaju isto mišljenje, kazao je Milko Đurovski, bivši igrač Zvezde i Partizana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026