DOZNAJEMO Hrvatskog topnika žele Mađari, a njegova je želja jasna. Zlatku Daliću vrijeme curi

Da, upoznat sam s tim da može igrati za Mađarsku. Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju, izjavio je mađarski izbornik Marco Rossi o hrvatskom napadaču Franku Kovačeviću (26).

Tko ne bi htio imati igrača koji je ove sezone zabio nevjerojatnih 29 golova u 35 utakmica? Nakon fantastičnih partija u dresu Celja, kada su se za njega zainteresirali mnogi europski klubovi, Kovačević je u zimskom prijelaznom roku za tri milijuna eura prešao u mađarski Ferencvaros. I tu dolazimo do toga zašto Franko, koji je na prošlom okupljanju dobio pretpoziv Zlatka Dalića, ima pravo nastupa za Mađare.

Naime, od ove sezone u tamošnjem prvenstvu uvedeno je pravilo da svaki klub u svakom trenutku utakmice na terenu mora imati minimalno pet mađarskih nogometaša. Jedan mora biti mlađi od 21 godine, a ako se pridržavaju toga, svaki klub će dodatno biti nagrađen i s milijun i pol eura, što nije zanemariv iznos.

Kovačevićeva baka s majčine strane ima mađarske korijene i samim time, naš nogometaš ima pravo na mađarske papire. Nedavno je i predao zahtjev te bi uskoro trebao dobiti njihovu putovnicu, što znači kako više neće biti stranac u njihovom prvenstvu. Njegova namjera bila je isključivo te prirode, da olakša klubu. No, naravno, kada igrač takve klase, s toliko golova na kontu, ima papire neke države, legitimno je da ga ona želi dovesti pod svoj reprezentativni stijeg.

Mađarima nije strano uzimanje sportaša iz drugih zemalja pod svoj stijeg. Tako su u nogometnu vrstu proteklih godina dolazili Francuz Loic Nego, Englez Callum Styles i Srbin Miloš Kerkez, a u rukometnu Hrvat Petar Topić, Srbin Zoran Ilić, Kubanci Carlos Perez, Ivo Diaz i Vladimir Rivero...

I zbog toga nije nikakvo iznenađenje što je hrvatski nogometaš pod lupom mađarskog izbornika. No, kako doznajemo, takvo što će se teško realizirati. Franko isključivo želi igrati za Hrvatsku i priželjkuje Dalićev poziv, što je javno dao do znanja i prije nekoliko mjeseci kada se spominjala mogućnost da ga Slovenci 'preotmu'.

- Ja sam Hrvat i vidim samo mogućnost igranja za Hrvatsku. Zlatko Dalić je među najboljim izbornicima na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći.

Istog stava ostao je i ovaj put. Cijelu sezonu je u fantastičnoj formi, eksplodirao je u dresu Celja, gdje je zabio 25 golova, a u sličnom tonu nastavio je i u Ferencvarosu, gdje je na tri gola u šest nastupa. Pokazao je klasu i da može biti od velike pomoći, čak i na reprezentativnoj razini. S pravom se nada pozivu pa možda i nastupu na Svjetskom prvenstvu. Prva prilika da vidimo Kovačevića u debitantskom nastupu bit će krajem ožujka kada "vatrene" u pripremnim utakmicama u SAD-u čekaju Brazil i Kolumbija, a hoće li završiti na popisu, ovisi samo o izborniku Daliću. Nema puno vremena za odluku, popis će objaviti 9. ožujka.

Statistika Franka Kovačevića (prije gola Kazinbarciki u nedjelju)

