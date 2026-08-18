Plenković u neobičnom izdanju na treningu košarkaške vrste. Sprema se i oproštaj velikana

Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji se protekla četiri dana priprema za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojima stoji vrlo dobro, nakon šest kola na omjeru je 5-1 i u sjajnoj prilici da nakon godina muka i preskakanja proteklog Europskog prvenstva prvi put vidi Mundijal nakon Španjolske 2014.

Izbornik Tomislav Mijatović ima luksuz da su mu prvi put na raspolaganju sva trojica NBA igrača Ivica Zubac, Karlo Matković i Mario Hezonja uz Darija Šarića. Podršku im je na treningu u ponedjeljak dao i premijer Andrej Plenković koji je stigao u kratkim hlačama u dvoranu Marino Cvetković i održao im motivacijski govor. Ovih se dana, naime, nalazi na godišnjem odmoru na Liburniji.

- Moj pokojni stric je živio u Rijeci, tako da sam često znao dolaziti u Opatiju i Rijeku, a drugo lokacija je jako dobra, budući da smo za tren u Zagrebu. Ugodno se osjećam ovdje i to je glavni razlog - otkrio je jednom Plenković zašto odmara upravo u Opatiji, a i veliki je košarkaški zaljubljenik; često ga se može vidjeti na utakmicama reprezentacije i domaćih klubova.

Hrvatska će kvalifikacije nastaviti domaćom utakmicom protiv Latvije u Zadru 27. kolovoza, a tri dana poslije gostuje kod Nizozemske. HKS je objavio kako će u Višnjiku pasti i jedan oproštaj. Navijači nagađaju kako bi se od hrvatske publike u reprezentativnom okruženju trebao oprostiti Bojan Bogdanović (37), jedan od najboljih reprezentativaca u povijesti, koji je lani u listopadu završio karijeru zbog niza ozljeda.

Tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se na SP, a nakon ovoga slijede još dva kvalifikacijska prozora bez NBA igrača, u studenom kod favorita Poljske u gostima i Nizozemaca kući pa u veljači kod Latvije u gostima i Poljaka kući.