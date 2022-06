Plivačica koja je izgubila svijest: Prvo sam bila šokirana, ali sada mislim da su fotografije lijepe

Nisam osjećala da prilazim rubu. Pri posljednjoj figuri, gdje se vidi kako držim podignutu ruku, pomislila sam: 'Guraj ruku, nemoj sada odustati, daj sve od sebe.' U prošlosti sam osjećala kao da nestajem, no sada sam potpuno bila u nastupu, intenzivno sam ga proživljavala, započela je američka plivačica Anita Alvarez (25) koja je umalo izgubila život.

Naime, na Svjetskom prvenstvu u sinkroniziranom plivanju izgubila je svijest i ostala u vodi. Deset sekundi nije izlazila van, spasioci nisu reagirali, ali sve je bilo sumnjivo njezinoj trenerici Andrei Fuentes. Nije razmišljala ni sekundu, uskočila je u bazen i na dnu pronašla Anitu kako pluta u nesvijesti.

- Nisam osjećala bol dok nije bilo gotovo. Poput atletike, tek kada stanete nakon trčanja osjetite bol. Uživala sam nastupajući, a onda je odjednom sve postalo crno - rekla je Alvarez za As.

- Ponekad tjeramo tijelo do krajnje granice, a onda i prekoračimo istu, a to se sada meni dogodilo. Događa se i u ostalim sportovima. U našem se boduje spoj harmonije i sreće, pa to ljudi ne shvaćaju. Smiješimo se i izgledamo opušteno, što skriva koliko je zahtjevno. Na kraju treninga kao da umiremo od napora, ne možemo se pomaknuti - izjavila je.

Aniti ovo nije prvi put da je pala u nesvijest. Bez svijesti je u bazenu ostala u kvalifikacijama prošle godine.

- Ljudi ne mogu zamisliti koliko često padamo u nesvijest. Veliku pažnju privukla sam jer se dogodilo na Svjetskom prvenstvu. No plivačima se u ovom sportu to svakodnevno događa - objasnila je.

Fotografije na kojima je trenerica spašava obišle su svijet, a najvažnije je da je Alvarez izvan životne opasnosti.

- Isprva sam bila šokirana, nisam očekivala da će takvo nešto biti objavljeno. Ali onda sam se smirila. Nisam na to gledala negativno. Sada mislim da su fotografije nekako lijepe. Vidjeti me dolje vodi, tako mirnu i tihu, i vidjeti Andreu kako silazi ispruženih ruku pokušavajući me spasiti poput superheroja - kazala je Anita kojoj je samo pribrana reakcija trenerice spasila život.

- Ponekad je pod vodom najmirnije mjesto na svijetu, kad sjediš na dnu bazena u tišini. Kao da ne težite, sami ste sa sobom. Ponekad mi treba taj trenutak. Na fotografijama sve izgleda prirodno iako je jako teško izvući osobu s dna bazena na površinu, pogotovo kada zaronite tri metra u dubinu u običnoj odjeći - nastavila je.

- Odmarala sam se cijelu noć i dan. Moje se tijelo normalno osjeća. To mi se već dogodilo - odmaraš se i sutradan vraćaš u vodu. Nužno je tako raditi kako se ne biste opterećivali. Liječnici su me pregledali", poručila je.

- Osjećam da moje tijelo to može podnijeti i da je sve u mojem umu. Želim ovo natjecanje završiti uzdignute glave, želim da mi kolege mogu vjerovati i da nas to čini jačima. Jako sam zadovoljna nastupom - zaključila je Alvarez.

