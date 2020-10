Puknu\u0107e tog balona do\u017eivjela je i Ana \u010cakvetadze (32), talentirana ruska tenisa\u010dica od koje se o\u010dekivalo da pokori teniski svijet. No njezin plamen je jako kratko gorio. Ruskinja je u profesionalni tenis u\u0161la 2003. godine i u kratkom vremenu postala jedna od najboljih na svijetu. Ve\u0107 2007. godine je bila peta\u00a0na svijetu. Osvajala je turnire, zara\u0111ivala velike novce, osvajala satove, a samim time postala i lovina kriminalaca.

No ona je svoj san prestala \u017eivjeti 17. prosinca 2007. godine. Tog kobnog dana vratila se iz Belgije u svoj dom u Moskvi.

-\u00a0Bili smo umorni i oti\u0161li smo na spavanje. Odjednom, probudila sam se oko tri sata ujutro. Vidjela sam kako se petorica mu\u0161karaca motaju oko na\u0161e ku\u0107e. Imali su maske i tamna odijela - ispri\u010dala je Ana za brazilske medije.

Bila je tada jedna od najpopularnijih ruskih li\u010dnosti i plja\u010dka\u0161i su vrlo dobro znali za njezine uspjehe pa su du\u017ee vrijeme planirali plja\u010dku. Provalili su u ku\u0107u te zavezali nju i njezine roditelje.

-\u00a0\u010cula sam vrisak iz druge sobe. Znala sam da je to moj otac i odmah sam po\u010dela pani\u010dariti. Mislila sam da su to posljednji trenuci na\u0161ih \u017eivota. Ti mu\u0161karci su bili naoru\u017eani, imali su pi\u0161tolje i no\u017eeve i prijetili su mom ocu. Poku\u0161ala sam pobje\u0107i, ali su me uhvatili. Toliko su me \u010dvrsto vezali da su me ruke boljele danima. Roditelje su prisilili da otvore sef i sve su odnijeli. Otac je poslije zavr\u0161io na operaciji jer su mu slomili rame. Mislim da su plja\u010dku planirali danima, pogotovo kad su vidjeli da sam u Belgiji osvojila skupocjeni Rolex - rekla je biv\u0161a tenisa\u010dica koja je te no\u0107i ostala bez 200.000 eura te brojnih satova i nakita, ali te no\u0107i izgubila je ne\u0161to puno vi\u0161e. Izgubila je sebe.

Poslije toga vi\u0161e ni\u0161ta nije bilo isto. Stalno je razmi\u0161ljala o toj no\u0107i i nikako se nije mogla u potpunosti\u00a0na tenis. Reket joj je prije toga predstavljao radost, a tenis najve\u0107u ljubav, no nakon plja\u010dke se sve pretvorilo u no\u0107nu moru. Drasti\u010dno je padala prema dolje, imala psihi\u010dke probleme,\u00a02011. godine je \u010dak i kolabirala na me\u010du, a onda 2012. je odlu\u010dila prekinuti tu muku i oti\u0107i u mirovinu u 26. godini.\u00a0

-\u00a0O\u010dekivanja za 2008. godinu nikako nisam mogla ispuniti. Svaki dan je bio gori od prethodnog i mislila sam da ta agonija nikad ne\u0107e zavr\u0161iti. Izgubila sam mjesto na rang listi, izgubila sam bodove. Moglo je biti i gore. Zahvalna sam \u0161to sam pre\u017eivjela tu no\u0107. Ipak, tko zna kakvu bih karijeru imala da se to nije dogodilo - pita se nostalgi\u010dna Ana koja je bila jedna od najboljih tenisa\u010dica na svijetu, a njezinu idili su uni\u0161tila petorica plja\u010dka\u0161a.

Karijeru je zavr\u0161ila s osam titula, bez ijednog Grand Slam naslova, a danas radi kao TV analiti\u010darka.

