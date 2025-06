Pljušte reakcije na trijumf: 'Taj igrač ne može zamijeniti Luku u Realu! Hrvatska je favorit za SP'

Hrvatska nogometna reprezentacija ispratila je vodeću momčad skupine Češku s nevjerojatnih 5-1 i tako na najuvjerljiviji mogući način potvrdila visoke ambicije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. U rapsodiji na Opus Areni momčad Zlatka Dalića demonstrirala je silu, a reakcije svjetskih medija i navijača govore same za sebe: Hrvatska je ponovno sila s kojom treba ozbiljno računati, a za nekim njenim veteranima i dalje se tuguje u najvećim svjetskim klubovima.

Uragansko drugo poluvrijeme slomilo Čehe

Iako je Hrvatska od prve minute krenula silovito, stvarajući prilike preko Budimira i Gvardiola, kojem je u 11. minuti i poništen pogodak nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa, prvo poluvrijeme okončano je s minimalnim vodstvom. Probijanje češkog bedema stiglo je u 42. minuti. Nakon sjajne akcije i ubačaja, Joško Gvardiol je glavom vratio loptu u srce peterca gdje se našao Andrej Kramarić i preciznim udarcem glavom matirao vratara Kovara za 1-0.

Početak drugog dijela donio je šok. Česi, koji su do ovog susreta imali tri pobjede iz tri utakmice, izjednačili su u 58. minuti. Nakon kornera, lopta je došla do Tomáša Součeka koji ju je pospremio u mrežu za 1-1. Ipak, slavlje gostiju bilo je kratkog vijeka. Bio je to trenutak koji je, umjesto da pokoleba, probudio zvijer u redovima "vatrenih". Samo dvije minute kasnije, Ante Budimir srušen je u kaznenom prostoru, a sudac je nakon provjere pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo kapetan.

Modrićeva magija odjekuje svijetom: "Nezamjenjiv je"

Luka Modrić (39), unatoč tome što je i dalje formalno bez kluba za iduću sezonu, pokazao je zašto i dalje predstavlja sami vrh svjetskog nogometa. Hladnokrvno je realizirao penal za vodstvo od 2-1 i pokrenuo lavinu. Reakcije su stigle sa svih strana. Ugledna španjolska Marca posvetila mu je naslov: "Modrić, neiscrpan izvor kvalitete, zabija i vodi Hrvatsku do 'petarde'". Popularna nogometna stranica 433 objavila je grafiku uz opis: "Hrvatska gori!", a pobjedu su ispratili i mediji u regiji. Tako srbijanski Kurir ističe: "Hrvati deklasirali Čehe, Modrić i dalje dirigira".

Kapetanova partija ponovno je rasplamsala debate u Madridu, gdje navijači i mediji s nostalgijom gledaju na njegov odlazak. U eteru Radija Marca, u raspravi o njegovom nasljedniku, njegov biograf Vicente Azpitarte bio je kategoričan: "Zubimendi ne može zamijeniti Luku. Mislite li da on može donijeti više od onoga što Modrić i sad donosi?".

Ta rečenica sažima osjećaj koji vlada među navijačima Reala. Otišao je vođa kojeg je nemoguće nadomjestiti. Modrićeva asistencija za peti gol, kada je briljantno proigrao Kramarića, bila je samo šlag na tortu izvedbe koja je podsjetila zašto je legenda.

Perišić i Kramarić kao vino

Nakon Modrićeva gola češki brod je potonuo. U 69. minuti, Ivan Perišić, igrač za kojeg mnogi kažu da je poput vina, sjajno je pogodio suprotni kut za 3-1 nakon asistencije Kramarića. Bila je to kruna još jedne njegove velike partije kojom je ušutkao sve kritičare koji su sumnjali u njegovu formu.

Samo tri minute kasnije, novi penal za Hrvatsku nakon igranja rukom Holeša. Ovog puta loptu je uzeo Ante Budimir i sigurno zabio za 4-1. Točku na "i" stavio je igrač utakmice, Andrej Kramarić, drugim golom u 75. minuti za konačnih 51. S ukupno 12 golova u prve dvije kvalifikacijske utakmice (7-0 protiv Gibraltara), Hrvatska je poslala zastrašujuću poruku.

"Jedan od kandidata za naslov", pišu navijači na društvenim mrežama, ističući nevjerojatan spoj iskustva i mladosti. Dalić je u završnici dao priliku i 17-godišnjem supertalentu Luki Vuškoviću, čime je pokazao da Hrvatska ne mora brinuti za budućnost.

Ovom pobjedom Hrvatska je stigla na samo tri boda zaostatka za Češkom, ali s utakmicom manje. No dojam je puno jači od bodovnog stanja. "Vatreni" su deklasirali izravnog konkurenta i jasno istaknuli kandidaturu ne samo za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, gdje bi mogli biti prvi nositelji u ždrijebu, već i za novi veliki rezultat na najvećoj svjetskoj smotri. Rapsodija u Osijeku dugo će se pamtiti.