Mlade rukometašice dočekane su kod velike dvorane Doma sportova Ploča u srijedu ujutro, gdje su ih ponosni lokalci dočekali s bakljama u rukama
Ploče imaju svjetske prvakinje! Pogledajte fantastičan doček
Djevojke iz Srednje škole Andrije Kačića Miošića iz Ploča ostvarile su nevjerojatan uspjeh. Naime, ekipa učenica osvojila je naslov na Svjetskom školskom prvenstvu koje se održalo u Skopju. U finalu su pobijedile djevojke iz Makedonije rezultatom 28-26.
Inače, u ekipi su rukometašice svih uzrasta, od prvog do četvrtog razreda srednje škole, što cijelu priču čini još posebnijom. Do titule ih je vodio njihov mentor i profesor Ivan Žderić, a u Pločama su dobile doček kakav su i zaslužile. Dostojan svjetskih prvakinja.
Mlade rukometašice dočekane su kod velike dvorane Doma sportova Ploča u srijedu ujutro, gdje su ih ponosni lokalci dočekali s bakljama u rukama. One su onda izašle na ulicu s pobjedničkim peharom, a počela je fešta... A kako je izgledala, možete vidjeti u videosnimci ispod.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+