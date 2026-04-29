Obavijesti

Sport

Komentari 0
MA, SVAKA ČAST!

Ploče imaju svjetske prvakinje! Pogledajte fantastičan doček

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Ploče imaju svjetske prvakinje! Pogledajte fantastičan doček
1
Foto: Srednja škola Andrija Kačić Miošić Ploče

Mlade rukometašice dočekane su kod velike dvorane Doma sportova Ploča u srijedu ujutro, gdje su ih ponosni lokalci dočekali s bakljama u rukama

Djevojke iz Srednje škole Andrije Kačića Miošića iz Ploča ostvarile su nevjerojatan uspjeh. Naime, ekipa učenica osvojila je naslov na Svjetskom školskom prvenstvu koje se održalo u Skopju. U finalu su pobijedile djevojke iz Makedonije rezultatom 28-26.

Inače, u ekipi su rukometašice svih uzrasta, od prvog do četvrtog razreda srednje škole, što cijelu priču čini još posebnijom. Do titule ih je vodio njihov mentor i profesor Ivan Žderić, a u Pločama su dobile doček kakav su i zaslužile. Dostojan svjetskih prvakinja. 

Foto: Srednja škola Andrija Kačić Miošić Ploče

Mlade rukometašice dočekane su kod velike dvorane Doma sportova Ploča u srijedu ujutro, gdje su ih ponosni lokalci dočekali s bakljama u rukama. One su onda izašle na ulicu s pobjedničkim peharom, a počela je fešta... A kako je izgledala, možete vidjeti u videosnimci ispod.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026