Pobijedio je rak pa debitirao u NBA ligi: Cijela dvorana ustala i zapljeskala srpskom košarkašu

Trenutak kada je srpski košarkaš Nikola Topić u četvrtak navečer po lokalnom vremenu ušao na parket dvorane u Oklahoma Cityju bio je puno više od sporta. Nakon što je pobijedio tešku ozljedu koljena i rak testisa, 20-godišnji razigravač odigrao je prve minute u NBA ligi, a domaći navijači dočekali su ga ovacijama koje će se dugo pamtiti. Rezultat utakmice protiv Milwaukee Bucksa (poraz 110-93) ostao je u drugom planu.

Topić je u igru ušao krajem prve četvrtine, a čim je spiker objavio njegovo ime, cijela dvorana Paycom Center ustala je na noge. Gromoglasan pljesak bio je nagrada za ustrajnost i hrabrost mladića koji je prošao nezamislivu kalvariju. Nije dugo čekao na prvi učinak; već u prvom posjedu sjajno je asistirao Jaylinu Williamsu, a početkom druge četvrtine zabio je i prve NBA poene šutom s poludistance. Utakmicu je završio s dva koša, jednim skokom i jednom asistencijom u 12 minuta igre, no statistika je bila manje važna.

Borba nakon dvostrukog udarca

Put do NBA parketa za Topića je bio jako težak. Izabrali su ga kao 12. na draftu 2024., no cijelu prvu sezonu (2024/25.) propustio je zbog teške ozljede prednjeg križnog ligamenta. Taman kad se oporavio i pripremao za novu sezonu, uslijedio je šok. U listopadu 2025., generalni menadžer Thundera Sam Presti objavio je da su Topiću dijagnosticirali rak testisa. Odmah je otišao na operaciju i započeo s kemoterapijom.

Njegov povratak na teren počeo je ranije ovoga tjedna, kada je zaigrao za razvojnu momčad Oklahoma City Blue. Već u drugoj utakmici pokazao je o kakvom se talentu radi, zabivši 22 poena za samo 19 minuta, što je bio jasan znak da je spreman za najveću pozornicu.

Foto: Alonzo Adams

Suigrači i trener oduševljeni

Njegovi suigrači i trener nisu skrivali emocije nakon utakmice. Centar Thundera Chet Holmgren, koji je i sam prošao tešku ozljedu, najbolje je sažeo Topićevu borbu.

​- Nikad neću moći u potpunosti shvatiti kroz što je sve prošao. Ja sam se borio da se vratim karijeri. Svatko tko se bori s rakom, bori se za svoj život. To govori o njegovoj snazi kao čovjeka. Svi smo sretni što se uspio izboriti i vratiti košarci. Vidite puno veći osmijeh na njegovu licu kad je vani na terenu - rekao je Holmgren.

Trener Mark Daigneault dodao je kako je Topić tek u početnim fazama povratka u punu formu.

​- Oduševljeni smo što se vratio igrati košarku. Znam da mu je jako nedostajala i ovo je za njega psihički iznimno važno. Prošao je kroz nevjerojatne probleme, a sve što želi je igrati. To su mu oduzeli dvaput. Njegov povratak je golemo postignuće.

Foto: Alonzo Adams