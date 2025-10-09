'Pobijedio sam Modrića u nogotenisu. Dao mi je 800 kn'

Hrvatski reprezentativci, gdje god dođu, izazovu veliku pozornost, a ništa drugačije nije niti uoči današnje utakmice protiv Češke (20.45) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Stadion Slavije bit će krcat, Česi se žele revanširati za demoliranje iz Osijeka (5-1), a ovaj susret im je ujedno i posljednja prilika da nam pokušaju poremetiti planove i preoteti prvo mjesto koje izravno vodi na Mundijal u Meksiko, SAD i Kanadu.

Česi su s oduševljenjem dočekali Luku Modrića, jednog od najvećih veznjaka svih vremena koji i s 40 godina briljira, sada u dresu Milana, a njegovu nogometnu čaroliju prvi put će imati priliku osjetiti češki navijači jer ovo će mu biti prva utakmica na češkom tlu.

Češke medije zanima sve o našim reprezentativcima, pogotovo o Luki, pa je tamošnji Sport tim povodom napravio intervju s Manuelom Pamićem (39). Bivši igrač Rijeke i Istre ostavio je veliki trag u praškoj Sparti za koju je igrao od 2009. do 2015. godine, a s Modrićem je dijelio svlačionicu u hrvatskoj reprezentaciji. U eri Igora Štimca nekoliko puta je bio na okupljanju, ali nikada nije zaigrao.

- Hrvatska će biti blagi favorit i vjerujem da će pobijediti. Ali i dalje poštujem Čehe. Hrvatska ima bolju momčad, iako me jako iznenadila razlika (5:1) s kojom je Hrvatska pobijedila u prvom susretu. Mi imamo bolju reprezentaciju, ali Češka ima bolju i jaču ligu - rekao je Pamić o samoj utakmici pa za češke medije otkrio i jednu anegdotu vezanu uz Luku Modrića.

- Jednom sam ga pobijedio u nogotenisu. Bilo je to kada je otišao u Real Madrid. Kladili smo se u 100 eura, ali nije imao eure sa sobom pa mi je dao 800 kuna. Rekao sam mu da ću sačuvati novac jer će jednog dana biti najbolji na svijetu. Šest godina kasnije, osvojio je Zlatnu loptu - kazao je Pamić.

I ispao pravi prorok. Nije samo postao najbolji igrač na svijetu, uspio je odvesti Hrvatsku do svjetskog srebra pa potom i do bronce, a sada će, baš u Pragu, pokušati 'vatrene' odvesti na svoje peto Svjetsko prvenstvo...

