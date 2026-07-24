Pobjeda Hajduka odjeknula u susjedstvu, a sve zbog Zvezde

Hajduk je na Poljudu pobijedio Pafos 2-0 u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige i stekao lijepu prednost uoči uzvrata na Cipru. Golove za splitsku momčad postigli su Michele Šego u 56. i Dario Melnjak u 65. minuti.

Hajduk je u utakmicu ušao u nešto podređenijoj poziciji s obzirom na to da je Pafos prošle sezone prvi put u klupskoj povijesti izborio Ligu prvaka nakon povijesnog dvoboja doigravanja protiv Crvene zvezde. Pafos je tada u Beogradu slavio 2-1, a kod kuće uspio obraniti minimalnu prednost remijem 1-1 te se tako plasirati u najelitnije klupsko natjecanje.

Zbog povijesti s Crvenom zvezdom Hajdukova pobjeda odjeknula je i u regionalnim medijima. Srpski B92 piše da je Hajduk ostvario veliku pobjedu u Europskoj ligi protiv starih znanaca, a tekst je objavio pod naslovom: "Hajduk u Splitu isprašio Zvezdina krvnika".

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Srpski Telegraf objavio je naslov: "Prošle sezone nanijeli su Zvezdi jedan od najbolnijih poraza, sada ih je u Europi pobijedio Hajduk iz Splita!" Tako je još jednom podsjetio na bolno ispadanje svojeg predstavnika iz Lige prvaka.

Hajduk uzvrat igra za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u sljedećem pretkolu igrati protiv RB Salzburga. Poraženi će europski put nastaviti u kvalifikacijama Konferencijske lige protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi - Žalgiris. To će, po svemu sudeći, biti Gruzijci jer su u prvoj utakmici kod kuće pobijedili 3-0. Prve su utakmice 6., a uzvrati 13. kolovoza.