Obavijesti

Sport

Komentari 5
REGIJA SE RASPISALA

Pobjeda Hajduka odjeknula u susjedstvu, a sve zbog Zvezde

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Pobjeda Hajduka odjeknula u susjedstvu, a sve zbog Zvezde
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pafos je prošle sezone u dvomeču doigravanja bio bolji od Crvene zvezde ukupnim rezultatom 3-2 i tako izborio povijesni plasman u Ligu prvaka.

Admiral

Hajduk je na Poljudu pobijedio Pafos 2-0 u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige i stekao lijepu prednost uoči uzvrata na Cipru. Golove za splitsku momčad postigli su Michele Šego u 56. i Dario Melnjak u 65. minuti.

Hajduk je u utakmicu ušao u nešto podređenijoj poziciji s obzirom na to da je Pafos prošle sezone prvi put u klupskoj povijesti izborio Ligu prvaka nakon povijesnog dvoboja doigravanja protiv Crvene zvezde. Pafos je tada u Beogradu slavio 2-1, a kod kuće uspio obraniti minimalnu prednost remijem 1-1 te se tako plasirati u najelitnije klupsko natjecanje.

TRENER HAJDUKA Garcia: Zvižduci? Mišljenja ne mogu mijenjati, ali mogu voditi ekipu i donositi najbolje odluke
Garcia: Zvižduci? Mišljenja ne mogu mijenjati, ali mogu voditi ekipu i donositi najbolje odluke

Zbog povijesti s Crvenom zvezdom Hajdukova pobjeda odjeknula je i u regionalnim medijima. Srpski B92 piše da je Hajduk ostvario veliku pobjedu u Europskoj ligi protiv starih znanaca, a tekst je objavio pod naslovom: "Hajduk u Splitu isprašio Zvezdina krvnika".

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Srpski Telegraf objavio je naslov: "Prošle sezone nanijeli su Zvezdi jedan od najbolnijih poraza, sada ih je u Europi pobijedio Hajduk iz Splita!" Tako je još jednom podsjetio na bolno ispadanje svojeg predstavnika iz Lige prvaka.

Hajduk uzvrat igra za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u sljedećem pretkolu igrati protiv RB Salzburga. Poraženi će europski put nastaviti u kvalifikacijama Konferencijske lige protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi - Žalgiris. To će, po svemu sudeći, biti Gruzijci jer su u prvoj utakmici kod kuće pobijedili 3-0. Prve su utakmice 6., a uzvrati 13. kolovoza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Osijek doveo igrača iz Andore, Gorica odbila otkupiti hit-braniča HNL-a
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek doveo igrača iz Andore, Gorica odbila otkupiti hit-braniča HNL-a

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Hajduk - Pafos 2-0: Rapsodija na Poljudu! 'Bili' u devet minuta slomili Ciprane
VELIKA POBJEDA

VIDEO Hajduk - Pafos 2-0: Rapsodija na Poljudu! 'Bili' u devet minuta slomili Ciprane

HAJDUK - PAFOS 2-0 Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama KL-a, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa
FOTO Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i skromna medicinarka
PROŠAO TEŽAK PUT

FOTO Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i skromna medicinarka

Michele Šego još sa 17 godina našao se na popisu 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2000. Za povratak u Hajduk izborio se igrama u Varaždinu, a u četvrtak je zabio svoj prvi europski gol u 'bilom' dresu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026