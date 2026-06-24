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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
MORA BOLJE PLUS+

Pobjeda je tu, ali Hrvatska ima nekoliko velikih problema. A jednog se igrača olako odrekla

Piše Mato Galić,

Fruku, Mori i Vlašiću ne vjeruje se ni da uđu protiv Paname, a Kovačić i Modrić nisu u formi i ne mogu igrati istovremeno

Nakon nervoze, strepnje i teških 90 minuta, Hrvatska je ostvarila prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu. "Vatreni" su svladali Panamu 1-0 i osvojili tri boda koja bi se u konačnici mogla pokazati zlata vrijednima. No, umjesto mira i sigurnosti, ova je pobjeda otvorila neka nova pitanja.

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