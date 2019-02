Pobjeda za kapetana Mandžu! Ronaldo grlio navijača pa zabio

Mario Mandžukić poveo je kao kapetan Juventus i u drugoj uzastopnoj utakmici. Kiks protiv Parme u prošlom kolu je već zaboravljen, sada je Juve kod Sassuola proslavio pobjedu 3-0.

Mandžo je bio sjajan čitavu utakmicu. Nije zabio gol, ali zato je tu Cristiano Ronaldo. On je uz gol i asistirao, a zasluge mu pripadaju i za prvi gol kojeg je zabio Khedira. Igrala se 23. minuta, Ronaldov udarac je obranio domaći golman Consigli, a na odbijanac je natrčao njemački veznjak

Pjanić je u 70. minuti ubacio iz kornera, a Ronaldo je glavom zabio za 2-0. Sada je u svakoj od posljednjih 13 sezona zabio barem 20 golova. Nešto prije nego što je Ronaldo pronašao put do mreže, na terenje upao jedan navijač Juventusa gol do pasa i pred Portugalcem izveo njegovu prepoznatljivu proslavu gola. Ronaldo ga je zagrlio, a onda su ga zaštitari ispratili s terena.

Foto: ALBERTO LINGRIA

Posljednji udarac Sassuolu zadao je Emre Can. Cristiano ga je proigrao, on je s lijeve strane gađao suprotni donji kut, a lopta se od stativu odbila u mrežu. Bilo je to četiri minute prije kraja utakmice.

Juventus sada ponovno bježi 11 bodova drugom Napoliju.