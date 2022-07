Pobjednik Wimbledona dobio pozivnicu za turnir u Umagu

Prvi hrvatski wimbledonski pobjednik u pojedinačnoj juniorskoj konkurenciji 17-godišnji Splićanin Mili Poljičak dobio je pozivnicu za nastup u glavnom ždrijebu 32. izdanja ATP Plava Laguna Croatia Opena u Umagu. Za tenisača koji će za dva dana proslaviti 18. rođendan i jedan je od najboljih svjetskih juniora ovo će biti debi na ATP Touru u pojedinačnoj konkurenciji. Poljičak je trenutačno na 549. mjestu pojedinačne ATP ljestvice i 343. u parovima.

- Mili je od početka godine bio ozbiljan kandidat za pozivnice, ali juniorskim naslovima u singlu u Wimbledonu te u parovima u Roland Garrosu odagnao je svaku sumnju. I prošle godine je u Umagu nastupio s pozivnicom, i to u konkurenciji parova, te oduševio u debiju. S obzirom da su i njegovi prethodnici, Marin Čilić i Borna Ćorić, dobivali priliku u glavnom ždrijebu Umaga u godini u kojoj su osvojili juniorske Grand Slamove, zaista nije bilo sumnje da je ovo prava odluka. Vjerujem da će Mili u obje konkurencije pokazati svoj najbolji tenis i zagorčati život bilo kojem protivniku - izjavio je direktor umaškog ATP turnira Tomislav Poljak u službenom priopćenju.

Poljičak će biti jedan od najmanje dvojice hrvatskih tenisača u glavnom turniru u pojedinačnoj konkurenciji, uz Bornu Ćorića kojemu je već prije dodijeljena pozivnica za glavni turnir.

- Poseban je osjećaj biti prvi Hrvat koji je osvojio juniorski Wimbledon. Naravno, presretan sam što je stigla i potvrda iz Umaga da ću dobiti pozivnice za singl i parove na kojima zahvaljujem organizatorima. Prošle sam godine osjetio umašku atmosferu kroz parove, a sada dolazim pun samopouzdanja i nadam se dobrim rezultatima - izjavio je Poljičak koji će u konkurenciji parova zaigrati sa Samoborcem Antonijom Šančićem, klupskim kolegom iz HTK Zagreb.

Poljičak je prošle godine igrao s Admirom Kalenderom i bio na korak do polufinala turnira parova propustivši u četvrtfinalu četiri meč-lopte. Teniski program u Stella Marisu počinje 21. i 22. srpnja završnicom serije turnira "Road To Umag", kad će se četvorica hrvatskih tenisača (Domagoj Bilješko, Luka Mikrut, Frane Ninčević i Matija Pecotić) boriti za pozivnicu za kvalifikacije umaškog turnira. Kvalifikacije su na rasporedu 23. i 24. srpnja, a mečevi glavnog turnira Plava Laguna Croatia Opena odigravat će se od 25. do 31. srpnja.

U pojedinačnoj konkurenciji najbolje rangirani igrači prijavljeni za turnir su branitelj naslova Španjolac Carlos Alcaraz (6. na ATP listi), Talijan Jannik Sinner (10.), Gruzijac Nikoloz Basilašvili (25.) i Danac Holger Rune (28.).

