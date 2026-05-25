Pobjedom na Gripama Splićani su izborili majstoricu u Zagrebu

Prvi polufinalni dvoboj u Zagrebu Cibona je riješila u svoju korist, u neizvjesnoj završnici slavili su 84-79 i stigli na korak do finala. No u drugom susretu na Gripama Split je pobijedio 83-78 i sada ih čeka treća, odlučujuća utakmica, koja će se igrati u četvrtak u Zagrebu. Bila je ovo obostrano nervozna utakmica koja je potrajala gotovo dva sata, u kojoj su više pokazali domaći igrači i zasluženo stigli do pobjede.

Trener Splita Miodrag Rajković krenuo je s petorkom Cosey, Jordano, Sikirić, Drežnjak i Wiggins, dok je Ivan Rudež s druge strane na teren poslao Robersona, Palokaja, Šiška, Skorića i Lončara. Nervozan početak susreta obilježio je veliki broj promašenih šuteva i izgubljenih lopti gostujuće momčadi, koja je već nakon tri minute ispunila bonus.

Na tricu Robersona tricom je odgovorio Drežnjak i nakon pet minuta igre doveo svoju momčad do minimalne prednosti 8-7. Od prve minute bilo je jasno kako će domaća momčad pokušavati spustiti loptu u reket i preko centara Wigginsa i Stephensa ostvariti prednost, dok su s druge strane Roberson i Radovčić pokušavali ubrzati ritam i kratkim napadima skrenuti vodu na svoj mlin. Na koncu je prva četvrtina okončana minimalnom prednošću domaće momčadi 15-14.

Split: Druga utakmica polufinala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske: KK Split - KK Cibona | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Drugu četvrtinu bolje su otvorili domaći igrači, koševima Antičevića, Marinellija i Jordana povećali su prednost na 21-14 i natjerali trenera gostiju na minutu odmora. Split je večeras igrao bez ozlijeđenih Kučića i Myersa ali je dobro odgovorio efikasni Marinelli, a uz njega i Antičević s nekoliko vezanih vanjskih šuteva. Njih dvojica bili su ujedno i najefikasniji igrači domaće momčadi koja je na veliki odmor otišla s prednošću 39-37, nakon što je Čakarun u zadnjoj sekundi pogodio koš i dodatno slobodno bacanje.

U drugi dio Cibona je ušla bolje, odnosno puno mirnije, domaći igrači bili su nervozni i izgubili nekoliko lopti, promašili nekoliko zicera, što ih je koštalo vodstva, ali ih je ipak probudio Amerikanac Cosey koji je s dvije trice i jednim dalekometnim šutem ponovno donio prednost 51-46. U gostujuće redove uvukla se nervoza, nakon nekoliko vezanih pogrešaka Palokaj i trener Rudež dobili su tehničke pogreške, potom je Palokaj napravio i četvrtu osobnu, a Jordano zabio za 59-50 u 28. minuti. Cibona je od tog trenutka podigla agresivnost, pogotovo na vanjskim igračima Splita i do kraja treće četvrtine stigli na prihvatljivih 62-56.

U zadnjoj četvrtini žuti ponovno dodaju gas, podigli prednost na deset koševa, ali Cibona je ponovno nametnula agresivnu igru, na momente i oštru pa su nesportske osobne dobili Lončar i Dragić. U takvoj su se igri bolje snašli gosti koji su agresijom zaustavili nekoliko napada domaće momčadi i s dvije trice Radovčića i Robersona u 34. minuti stigli na 71-67. U zadnje tri minute ušlo se tricom Marinellija za 75-69, Radovčić i Roberson s linije slobodnih bacanja smanjuju na 75-72.

Minutu i pol prije kraja Jordano polaže za plus pet, Radovčić vraća na tri razlike, Marinelli zabija, Šiško promašuje... U zadnjoj minuti vidjeli smo nekoliko neuspješnih pokušaja Cibone, na koncu koš i dodatno bacanje ubacuje Skorić za -2. Cibona se odlučila na brzi prekršaj koji Jordano pretvara u 81-77, na drugoj strani Roberson pogađa jedno bacanje i radi brzi prekršaj na Jordanu koji stavlja točku na 'i', pogađa oba bacanja za 83-78 i slavlje na Gripama.