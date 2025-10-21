Pobuna je uspjela: Otkazana utakmica Barce i Villarreala koja se trebala igrati u Miamiju

Dugo najavljivani i kontroverzni plan da se službena utakmica španjolske prve lige po prvi put odigra na američkom tlu doživio je potpuni kolaps. Susret između Villarreala i FC Barcelone, zakazan za 20. prosinca na Hard Rock stadionu u Miamiju, otkazan je, ostavljajući za sobom gorak okus sramote za vodstvo La Lige i pobjedu za igrače, navijače i klubove koji su se usprotivili komercijalizaciji na štetu integriteta natjecanja.

Službeno objašnjenje organizatora, tvrtke Relevent, navodi "nedovoljno vremena" i "trenutnu neizvjesnost u Španjolskoj" kao razloge za odgodu, dok je La Liga u svom priopćenju bila direktnija, potvrdivši potpuno otkazivanje događaja. Ipak, pravi razlozi leže u valu otpora koji je zapljusnuo španjolski nogomet od same najave ovog presedana.

Promotor događaja, Relevent Sports, medijska kompanija u vlasništvu milijardera i vlasnika Miami Dolphinsa Stephena M. Rossa, objavio je kako je obavijestio La Ligu o "potrebi odgode planirane utakmice". U izjavi se navodi: "S obzirom na trenutnu neizvjesnost u Španjolskoj, nema dovoljno vremena za pravilnu izvedbu događaja ovakvih razmjera. Također bi bilo neodgovorno započeti prodaju ulaznica bez potvrđene utakmice."

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Međutim, dok je Relevent govorio o "odgodi", La Liga je priznala poraz. "Donesena je odluka o otkazivanju organizacije događaja", stoji u njihovom priopćenju. Vodstvo lige izrazilo je "duboko žaljenje" zbog propasti projekta koji je predstavljao "povijesnu i neusporedivu priliku za internacionalizaciju španjolskog nogometa". Naglasili su kako je projekt bio ključan za natjecanje s ligama poput Premier lige i za osiguravanje održivosti i rasta španjolskog nogometa na globalnom tržištu.

Otkazivanje nije došlo iznenada. Odluka je uslijedila nakon koordiniranih prosvjeda i snažnog protivljenja sa svih strana. Sindikat španjolskih nogometaša (AFE) organizirao je simboličan prosvjed tijekom kojeg igrači na početku utakmica diljem lige nisu igrali prvih 15 sekundi. Zanimljivo je da su, prema navodima upućenih, TV kuće na zahtjev lige pokušale prikriti prosvjede, prikazujući vanjski dio stadiona ili koristeći kamere koje su zumirale centar igrališta.

Mnogi igrači su i javno izrazili svoje nezadovoljstvo. Veznjak Barcelone Frenkie de Jong bio je jasan:

- Ne sviđa mi se to. Nije pošteno prema ostalim momčadima i natjecanju.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Njegov suigrač, Marc-Andre ter Stegen, potpisao je izjavu AFE-a protiv odigravanja utakmice u Miamiju. Pridružili su im se i navijači, s udrugom FASFE koja je zajedno s navijačkim skupinama Barcelone i Villarreala izrazila "apsolutno, potpuno i čvrsto protivljenje.

Najglasniji protivnik bio je Real Madrid, koji je pozvao FIFA-u da spriječi odigravanje utakmice, tvrdeći da bi to potkopalo "integritet" La Lige i predstavljalo "nepoželjnu prekretnicu u svijetu nogometa". Kapetan Reala, Dani Carvajal, direktno se obratio predsjedniku La Lige, Javieru Tebasu, poručivši mu da "kršenje pravilnika predstavlja narušavanje natjecanja".

Čak se i europska politika umiješala. Povjerenik Europske unije Glenn Micallef nazvao je selidbu utakmice "izdajom" lokalnih zajednica, dok je predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, odluku o dopuštanju ovakvih utakmica opisao kao "za žaljenje", naglasivši da se "ligaške utakmice trebaju igrati na domaćem tlu".

Vijest o otkazivanju izazvala je šok u Barceloni. Prema pisanju The Athletica, trener Hansi Flick i igrači saznali su za odluku tek nakon pobjede u Ligi prvaka protiv Olympiacosa. Ironično, samo nekoliko sati ranije, predsjednik kluba Joan Laporta samouvjereno je izjavio: "Real Madrid može govoriti što želi... mi idemo igrati u Miami 20. prosinca."

Ovaj fijasko predstavlja ogroman udarac i osobni poraz za predsjednika La Lige, Javiera Tebasa, koji godinama pokušava izvesti utakmicu regularne sezone u SAD. Slični pokušaji propali su 2018. (Girona - Barcelona) i 2019. (Atletico Madrid - Villarreal) zbog protivljenja Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) i FIFA-e. Ovog puta, iako je dobio nevoljko odobrenje UEFA-e, nije računao na snagu ujedinjenog otpora unutar vlastite lige.