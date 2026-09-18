Pobuna u 'kraljevskom klubu'! Ultrasi traže ispriku Mbappea i Vinija ili Perezovu ostavku

Ultras Sur, navijačka skupina Real Madrida koja je godinama povezivana s krajnje desnim i nasilnim dijelom navijačke scene, oglasila se nakon utakmice Elchea i madridskog kluba. Real je u tom susretu slavio 3-2, no dio pažnje nakon utakmice usmjeren je prema događajima koji su joj prethodili.

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Skupina je zatražila javnu ispriku Kyliana Mbappéa, Viniciusa Juniora i Ibrahime Konatéa, a u slučaju da do isprike ne dođe, odgovornost je usmjerila prema predsjedniku kluba Florentinu Pérezu. Od njega traže ostavku zbog postupanja kluba u cijeloj situaciji, piše francuski L'Equipe.

Povod za njihovu reakciju bila je situacija neposredno prije početka susreta. Trojica nogometaša pokazala su nevoljkost prema nošenju majica kojima se izražavala podrška stanovnicima Ceute. Njihova reakcija izazvala je rasprave u španjolskoj javnosti, a Ultras Sur potom su objavili priopćenje u kojem su igrače prozvali zbog odnosa prema španjolskim građanima.

U priopćenju su naveli da nogometaši koji nastupaju s grbom Real Madrida ne bi trebali pokazivati nepoštovanje prema stanovnicima koji se, prema njihovoj interpretaciji događaja, suočavaju s posljedicama migrantskog pritiska. Istodobno su odgovornost za postupanje igrača povezali s Pérezom, kojeg smatraju odgovornim za ono što nazivaju promjenom vrijednosti i identiteta kluba.

Foto: Omar Arnau Cerezo

Sukob između predsjednika Reala i Ultras Sura nije nov. Pérez je još 2013. godine odlučio ukinuti njihove godišnje pretplate te ih udaljiti sa Santiago Bernabéua. Taj potez bio je dio klupske politike usmjerene protiv nasilja i problematičnog ponašanja na tribinama.

Ultras Sur osnovani su 1980. godine, a tijekom desetljeća djelovanja zauzimali su prostor na južnoj tribini Bernabéua. Skupina je s vremenom postala poznata po sukobima s navijačima drugih klubova i policijom, ali i po korištenju fašističkih i neonacističkih obilježja.

S pripadnicima drugih europskih ultras skupina razvili su međusobne veze, među kojima se navode Irriducibili, nekadašnja ultras skupina Lazija, te Bad Gones iz Lyona. Na utakmicama su se tijekom godina pojavljivali transparenti, simboli i poruke povezane s krajnjom desnicom, dok su pojedine pripadnike mediji i institucije povezivali i s kriminalnim aktivnostima.

Foto: Omar Arnau Cerezo

Nakon što ih je klub udaljio sa stadiona, sukob s Pérezom nije prestao. Predsjednik Reala je 2018. godine tvrdio da su mu pripadnici skupine u više navrata ispisivali grafite po kući, kao i na grobu njegove supruge. Iako više nemaju službeni status na Bernabéuu, Ultras Sur nisu prestali djelovati. Njihovi pripadnici nastavljaju se okupljati uoči utakmica Real Madrida, prate momčad na gostovanjima, a pojavljuju se i na susretima druge momčadi, Castille.

Jedan od zapaženijih incidenata dogodio se u ožujku prošle godine, kada se nekoliko stotina maskiranih pripadnika skupine okupilo u blizini stadiona Atlético Madrida bez ulaznica za utakmicu. Dio okupljenih pokušao je nasilno doći do stadiona, nakon čega je intervenirala policija. Tijekom incidenta zabilježeni su sukobi, uvrede i nacistički pozdravi.