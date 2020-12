Službeno: San Paolo odlazi u povijest, svećenici prosvjeduju

Nakon smrti nogometnog velikana Diega Maradone, njemu u čast, stadion Napolija dobio je novo ime. No svećenstvo grada Napulja smatra da bi stadion barem trebao imati dvostruko ime

<p>Maradoni u čast, Napoli je preimenovao stadion <strong>San Paolo</strong> i nazvao ga po <strong>Diegu Maradoni</strong> koji je u Napulju igrao sedam godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maradona na nebu</strong></p><p>Ipak, svećenici iz Napulja protive se odluci da se ime kultnog San Paola pošalje u povijest. Stadion nije u vlasništvu nogometnog kluba Napoli, nego grada Napulja, a značaj i povijest grada ipak nadilazi klub.</p><p>Neupitno je da Maradona nije ostavio velik trag u povijesti nogometa, ali svećenstvo grada Napulja ne podržava promjenu imena stadiona koji godinama nosi ime po svetom Pavlu.</p><p>"Zahtjev iz Napolija potvrdile su sve nadležne institucije. Gradonačelnik <strong>Luigi de Magistris</strong> iznio je prijedlog koji su potpisali svi članovi gradske skupštine, a potvrdio ga je i gradski pročelnik za toponime", stoji u priopćenju Grada.</p><p>"Stadion San Paolo ostaje kod svetog Pavla koji nam je donio Isusa! Ponizno osjećam veliku odgovornost da vam to kažem."</p><p>Sadržaj je to pisma koje je don Salvatore Giuliano, župnik bazilike San Giovanni Maggiore, poslao kardinalu Sepeu. </p><p>- Svi se slažemo oko jednog pitanja, a to je da bi se stadion trebao zvati 'San Paolo di Maradona' kao što se stadion u Milanu zove San Siro - Meazza - rekao je svećenik. </p><p>Giuseppe Meazza bio je najbolji strijelac u povijesti Intera po kojem je ime dobio Interov stadion, poznatiji kao San Siro.</p><p>Vijeće dekana moglo bi procijeniti prijedlog dvostrukog naslova, a zatim ga proslijediti svećenicima što bi bio pravi kompromis za crkvu u Napulju i navijače nebeskoplavih.</p>