Pobuna u svlačionici Urugvaja, igrači okrenuli leđa izborniku

Pred Urugvajem jedan od najtežih zadataka na Svjetskom prvenstvu, a reprezentacija je u totalnom rasulu. Odlučujuću utakmicu grupne faze igraju protiv Španjolske, a na kontu imaju samo dva boda. Dva remija (Saudijska Arabija i Zelenortski Otoci) doveli su Urugvajce na rub ispadanja i to je dodatno "ulje na vatru" u kaotičnoj svlačionici. Neki igrači počeli su se buniti protiv izbornika Marcela Bielse.

Kako javljaju urugvajski mediji, pobunu predvode Federico Valverde, Manuel Ugarte i Rodrigo Bentancur koji su od izbornika tražili da promijeni pristup uoči zadnje utakmice te da pokuša s igrom na kontranapade. Navodi se kako su igrači zatražili sastanak te se požalili na količinu i intenzitet treninga te da to dovodi do ozljeda. Bielsa je održao sastanak od 48 minuta.

Tamo je objasnio zašto ne odustaje od svojih načina i principa, spomenuo je kako je on zaslužan za karijere nekih igrača, posebno Caceresa i Maxija Araúja, a onda je eskaliralo. Neki igrači tu su napustili svlačionicu, Jose Maria Gimenez pokušao je sve smiriti, ali nije uspio. Nakon toga je jedan od direktora Saveza rekao kako će Bielsa napustiti Urugvaj za manje od mjesec dana.

Rasplet u skupini H slijedi u noći s petka na subotu, kada od 2 sata po hrvatskom vremenu počinju utakmice posljednjeg kola. Najbliže plasmanu u nokaut-fazu trenutačno je Španjolska, kojoj je za prolazak dovoljan i remi. Ipak, u slučaju uvjerljive pobjede Zelenortskih Otoka protiv Saudijske Arabije mogla bi se otvoriti borba za vrh skupine. Za preostale tri reprezentacije računica je jasna – potreban im je puni plijen. Urugvaj i Zelenortski Otoci u završno kolo ulaze s po dva boda, dok Saudijska Arabija ima jedan.