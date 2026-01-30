Počastili smo Nijemce i nećemo spavati s medaljom, ali broncu bismo svi potpisali i ranije...

Nećemo spavati s medaljom do nedjelje. Hrvatska će u nedjelju igrati za broncu na Europskom prvenstvu. Borili smo se koliko smo mogli protiv Njemačke (28-31), ali to u petak nije bilo dovoljno za finale. Šteta, jer da su okolnosti bile samo malo drugačije...

