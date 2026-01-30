HRVATSKA - NJEMAČKA 28-31 Ispuhali smo se, tužni smo, ali izvučemo li snage za kraj i pobijedimo ili Island ili Dansku, s osmijehom ćemo se vratiti kući, to je sigurno
Počastili smo Nijemce i nećemo spavati s medaljom, ali broncu bismo svi potpisali i ranije...
Nećemo spavati s medaljom do nedjelje. Hrvatska će u nedjelju igrati za broncu na Europskom prvenstvu. Borili smo se koliko smo mogli protiv Njemačke (28-31), ali to u petak nije bilo dovoljno za finale. Šteta, jer da su okolnosti bile samo malo drugačije...
