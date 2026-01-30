Obavijesti

Počastili smo Nijemce i nećemo spavati s medaljom, ali broncu bismo svi potpisali i ranije...

Piše Davor Kovačević,
Počastili smo Nijemce i nećemo spavati s medaljom, ali broncu bismo svi potpisali i ranije...
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - NJEMAČKA 28-31 Ispuhali smo se, tužni smo, ali izvučemo li snage za kraj i pobijedimo ili Island ili Dansku, s osmijehom ćemo se vratiti kući, to je sigurno

Nećemo spavati s medaljom do nedjelje. Hrvatska će u nedjelju igrati za broncu na Europskom prvenstvu. Borili smo se koliko smo mogli protiv Njemačke (28-31), ali to u petak nije bilo dovoljno za finale. Šteta, jer da su okolnosti bile samo malo drugačije...

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15

