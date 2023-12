Počela je berba: Hrvati osvojili četiri medalje prvog dana EP-a!

Na Europskom U21 prvenstvu u tekvondou koje se održava u Bukureštu Hrvatska je već prvog dana osvojila četiri medalje od kojih je jedna zlatna, dvije srebrne i jedna brončana.

Zlatnu medalju u kategoriji iznad 73 kg osvojila je Magdalena Matić (TK Marjan). Ona je u prvom kolu je bila slobodna, a zatim je na putu do najsjajnijeg odličlja pobjeđivala Francuskinju Emnu Hamadache, Turkinju Huriye Nur Ergin, Ukrajinku Mariju Kuts i u finalu još jednu hrvatsku predstavnicu Dariju Zeljko (TK Dubrava).

Margarita Vukić (TK Dubrava) je osvojila srebrnu medalju u kategoriji do 57 kg, a u finalu je izgubila od predstavnice Turske, a prije toga je svladala predstavmnice Azerbajdžana, Srbije, Španjolske i Belgije.

Hrvatska lovi nove medalje

Ante Kovač (TK Marjan) je u kategoriji do 74 kg osvojio broncu. Do polufinala je pobijedio predstavnike Rumunjske, Kosova i Grčke, a na putu do finala ga je zaustavio predstavnik Turske.

Prvog dana na tatami su izašle još Marija Uglešić, Nika Petanjek, Leon Hrgota, Leona Dinković, Sara Habijančić i Ivona Jelić.

Hrvatska je na ovom prvenstvu koje traje do 10. prosinca i na kojem se okupilo više od 450 natjecatelja, zastupljena sa 35 predstavnika. Osvojili smo već četiri medalje, ali nadamo se kako će se berba nastaviti.