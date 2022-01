Od zadnje domaće utakmice Hajduka i rekordne posjete 32.000 gledatelja protiv Osijeka proteklo je gotovo mjesec dana, i Splićani su jedva dočekali novu priliku vidjeti u živo što je Valdas Dambrauskas spremao u pauzi. I vidjeli su solidnu igru za ovu fazu priprema, dva gola i minimalnu pobjedu 2-1, no u pripremnom razdoblju i onako nisu prioritet pobjede, nego uigravanje momčadi.



U ovih mjesec dana od utakmice s Osijekom euforija među navijačima nije splasnula, dapače, u dva tjedna 2022. godine članstvo je obnovilo njih preko 23.000, a na Poljudu se na prijateljskom ogledu sa Širokim po slobodnoj procjeni okupilo oko 4.000 gledatelja. I to uz izravan TV prijenos!? Iako je Hajduk objavio da je na Poljud stigao 2.151 gledatelj, dojam je da ih je na tribinama bilo daleko više.

Bez obzira je li se na tribinama našlo dvije ili četiri tisuće gledatelja, to ne mijenja puno na stvari, pogotovo kad se uzme u obzir da HNS muku muči kako osigurati bankovnu garanciju za TV prava sa švedsko – britanskom korporacijom Endorphin Magineom, a Hajduk s druge strane uspijeva prodati prijenose svoja tri pripremna ogleda sa Širokim, Veležom i Varaždinom, i uz to imati i solidno popunjene tribine.

Nema sumnje da će tribine Poljuda biti dobro popunjene i na prvom domaćem ogledu, onom protiv Slaven Belupa u vikendu kada Hajduk slavi 111. rođendan, jer je kazna u međuvremenu ublažena, pa će umjesto cijelog stadiona biti zatvorena samo sjeverna tribina.

Pritisnut problemom proboja korona virusa u svlačionicu i nekolicinom nedovoljno oporavljenih igrača, trener Hajduka Valdas Dambrauskas bio je prisiljen ispremiješati momčad. U prvom poluvremenu na teren je poslao postavu sa svega tri standardna prvotimca, na golu je bio Kalinić, ispred njega Čolina, Dimitrov, Simić i Melnjak, u veznom redu igrali su Vuković, Krovinović i Atanasov, na bokovima Dolček i Brkljača, a u špici napada Mlakar.

Hajduk je imao više od igre, od prve minute su uzeli posjed i pokušavali se nametnuti igrom, no do vodstva su stigli iz kontra napada. Nakon što je jednu dubinsku loptu u kazneni prostor Hajduka Jan Mlakar odbio glavom, na tridesetak metara od gola primio ju je Ivan Dolček i sjurio se u slalomu kroz obranu gostiju, zaobilazeći usput sve prepreke, a na koncu je matirao i nemoćnog Daria Miškića.

No prednost Hajduka potrajala je manje od minute, čim su krenuli s centra igrači Širokog loptu su dodali na desno krilo do Ivana Ikića, koji je centrirao a u kaznenom prostoru između Stefana Simića i Davida Čoline ostao je slobodan bivši igrač Hajduka Tonći Mujan i glavom matirao nemoćnog Lovru Kalinića. Imao je nakon toga idealnu priliku još jedan bivši igrač Hajduka Jakov Blagajić, no s desetak metara pucao je nebu pod oblake.

U drugom poluvremenu trener Širokog Božo Musa promijenio je sve igrače u polju, dok je Dambrauskas to učinio u 60. minuti. Najprije je ušao Fossati, a nakon njega još i golman Perić te Lovrenčić, Katić, Elez, Livaja, Biuk, Pukštas i prinova Grgić, koji je dočekan pljeskom. Hajduk je i dalje imao posjed i pokušavao prijetiti, no dvije izgledne prilike opet je imao Široki, i to preko Tonija Kolege, čije je opasne šuteve oba puta zaustavljao Kalinić.

Brojne zamjene vratile su prevagu na stranu Hajduka, najprije je Marko Livaja pogodio vratnicu, potom je još jednom opasno zaprijetio, da bi na na koncu asistirao za gol imenjaku Brkljači. Gol je bio lijepa nagrada darovitom Brkljači za odličan nastup, a možda i poticaj da se što prije riješi njegov status. Ugovor ga s Hajdukom veže samo do ljeta, a pljesak gledatelja nakon što ga je Dambrauskas zamijenio Lazarom u 76. minuti, potvrda je da bi to bio dobar potez.

Današnjom utakmicom Hajduk je zaokružio dva tjedna priprema, a još dva ih čekaju do prve utakmice nastavka prvenstva u gostima protiv Šibenika. Trener Valdas Dambrauskas do sada je dobio zadnjeg veznog Lukasa Grgića i u iščekivanju je još nekoliko prinova na pozicijama stopera, desnog bočnog, krilnog napadača i centarfora. Još uvijek se čeka odluka Verone kada je u pitanju Nikola Kalinić, sve ostalo je obavijeno velom tajne...



Nakon završetka utakmice, a u sklopu priprema za nastavak sezone, momčadi su po dogovoru izvele po pet kaznenih udaraca. U raspucavanju su za Hajduk bili precizni Livaja i Elez, Fossati je pogodio vratnicu dok je Lovrencsicsu šut skinuo Miškić. Za Široki su precizni bili Vukoja, Jurica, Kolega i Paponja.

