POČEO JE UCJENJIVATI Infantino novim potezom zgrozio svijet: Evo što je poručio savezima...

Predsjednik Fife, Gianni Infantino, zaoštrio je sukob s ostatkom nogometnog svijeta poslavši ultimatum svim nacionalnim savezima: ili će podržati njegov kontroverzni plan o prodaji udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva privatnim investitorima do 19. rujna, ili će ostati bez desetaka milijuna dolara dodatnih sredstava. Ovaj potez, opisan kao "nuklearna bomba" za nogomet, izazvao je bijes u Uefi i otvorio pitanja o transparentnosti i političkom utjecaju koji potresaju temelje svjetskog nogometa.

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Što donosi kontroverzni plan?

Srž Infantinova plana je osnivanje nove tvrtke, nazvane "FIFA Forward Enterprise" (FFE), koja bi objedinila sva komercijalna prava najunosnijih natjecanja, uključujući muško i žensko Svjetsko prvenstvo. Vrijednost ovog novog entiteta procijenjena je na nevjerojatnih 20 milijardi dolara. Plan predviđa prodaju manjinskog, nekontrolnog udjela privatnim investitorima kako bi se prikupilo oko 4,2 milijarde dolara svježeg kapitala. Fifa je potvrdila da na projektu radi s američkom bankom JP Morgan, a potragu za ulagačima predvodi Thrive Capital, tvrtka koju je osnovao Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Kako bi pridobio podršku 211 nacionalnih saveza, od kojih mnogi ovise o financijskoj pomoći Fife, Infantino obećava drastično povećanje sredstava. Godišnje financiranje za razvojne programe po savezu skočilo bi s osam na 20 milijuna dolara u ciklusu od 2027. do 2030. godine. Infantino plan brani kao "demokratizaciju nogometa", tvrdeći da će omogućiti pravedniju raspodjelu bogatstva koje generira Svjetsko prvenstvo.

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Ucjena teška 40 milijuna dolara

Nakon što su planovi procurili u javnost i izazvali žestoke reakcije, Infantino je povukao radikalan potez. U pismu poslanom svim savezima postavio je jasan ultimatum, kako je otkrio Sky News, s rokom za odluku do 19. rujna. Upozorio je da će savezi imati pristup znatno manjem iznosu novca za razvojne projekte, nogometne škole i nacionalne timove ako ne podrže prodaju udjela.

Konkretno, ako prijedlog dobije podršku više od 50 posto članica, svaki savez koji pristane mogao bi dobiti pristup paketu vrijednom do 40 milijuna dolara. U suprotnom, ako plan propadne, Fifa će nastaviti s postojećim programom financiranja koji nudi tek oko 10 milijuna dolara po savezu u idućem ciklusu. Time je financijski pritisak, posebno na manje i siromašnije saveze izvan Europe, postao golem.

Uefa predvodi pobunu

Europska nogometna federacija (Uefa) najoštrije je osudila Infantinovu inicijativu, poručivši kako se ovim potezom "prelazi granica koju nogometne institucije nikada ne smiju prijeći".

"Doznali smo za ultimatum koji je Fifa postavila savezima: ili će podržati prijedloge ili se ponuda za jednokratnu isplatu povlači. To samo po sebi dovoljno govori o kakvom je planu riječ. Nakon razgovora s brojnim dionicima u sportu, Uefa je svjesna da postoji značajan i sve veći otpor Fifinom planu. Fifa ne smije nastaviti koristiti naš sport za bogaćenje sebe i svojih prijatelja. Postoji ispravan način za razvoj nogometa, a prioritet moraju postati savezi, klubovi, lige, igrači i navijači.

Europske nacije navodno su spremne iskoristiti i najjače oružje: bojkot Svjetskog prvenstva. Slična prijetnja već je jednom natjerala Infantina na povlačenje, kada je 2021. odustao od ideje o održavanju Mundijala svake dvije godine. Pobuni se pridružio i britanski premijer Andy Burnham, poručivši da "nogomet pripada ljudima koji pune tribine, a ne investitorima". Engleski nogometni savez (FA) izrazio je "duboku zabrinutost" zbog nedostatka transparentnosti, istaknuvši da su za plan saznali iz medija.

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Političke veze i sukob interesa

Cijela priča dodatno je opterećena bliskim odnosima Giannija Infantina i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kritičari ističu da veza s Joshuom Kushnerom nije slučajna. Infantino je već bio na meti kritika kada je, nakon što se Trump požalio da nije dobio Nobelovu nagradu za mir, izmislio "Fifinu nagradu za mir" i dodijelio mu je u prosincu.

Tijekom nedavnog Svjetskog prvenstva, odnosi Uefe i Fife pali su na najnižu razinu nakon što je krovna svjetska organizacija intervenirala i poništila crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu, navodno nakon izravnog Trumpovog poziva Infantinu. Zbog sve dubljih veza, Jamie Raskin, vodeći demokrat u Odboru za pravosuđe američkog Zastupničkog doma, pokrenuo je istragu o vezama Infantina i Fife s Trumpovom administracijom i poslovima. Mnogi se također pitaju kolika bi bila osobna financijska korist Infantina, za kojeg se nagađa da bi mogao preuzeti čelnu poziciju u novoj, iznimno lukrativnoj tvrtki nakon što mu 2031. istekne predsjednički mandat.

*uz korištenje AI-a

