'Počeo sam plakati kad sam doznao, htio sam svima reći'

Prije godinu dana Hrvatska je doživjela povijesan trenutak. Luka Modrić postao je prvi Hrvat koji je osvojio Zlatnu loptu i to u kakvoj konkurenciji. U leđa su mu gledale mnoge svjetske zvijezde poput Lea Messija, Antoinea Griezmanna, Kyliana Mbappéa, Cristiana Ronalda.

Nakon godinu dana, hrvatski kapetan se opet pojavio Parizu, ali ovaj put ne kao kandidat, nego ju je predao svome nasljedniku Leu Messiju.

Modrić se pojavio da bini Theatre du Chatelet i opisao kako se osjećao kada je prošle godine dobio najveće individualno postignuće u nogometu.

Foto: JAVIER BARBANCHO

- Ja sam isti, ali mene svi gledaju drugačije. Moje ponašanje prije nego što sam dobio Zlatnu loptu dovelo me do te nagrade, zato nisam drugačiji danas nego prije što sam je osvojio. Ja nisam morao mijenjati ništa. Poseban je to osjećaj, najveća nagrada koju možeš dobiti, drugi te gledaju drugačije, procjenjuju te drugačije, a ja jednostavno ništa nisam mijenjao - rekao je Luka.

Godina 2018. će ostati zauvijek u njegovom pamćenju. Osvojio je Ligu prvaka, dobio je nagradu za najbolje europskog igrača, najboljeg veznog nogometaša, najboljeg igrača SP-a, nagradu The Best i u konačnici Ballon d'OR. Koliko je bio moćan te godine, govori podatak da je prekinuo desetogodišnju dominaciju Messija i Ronalda koji su godinama samo dodavali jedan drugome Zlatnu loptu.

- Dominirali su deset godina, ali ja sam ponosan što sam dobio nagradu i što su ljudi koji su glasali prepoznali mene, drugi tip igrača, a ne samo napadače koji zabijaju - rekao je Luka pa dodao:

- To je baš nemoguće zaboraviti. Kada sam vidio poziv urednika France Footballa, nisam odmah odgovorio, nazvao sam ženu i pitao što da radim, urednik mi je rekao da će me zvati ako dobijem... Ipak nisam bio siguran što se događa, ali kada sam doznao, bio je to nevjerojatan osjećaj, počeo sam plakati i neću to nikada zaboraviti. Bilo je teško čuvati tajnu do dodjele, znali su obitelj i prijatelji zbog organizacije putovanja. Morao sam šutjeti, a htio sam to reći cijelom svijetu - rekao je Modrić.

Ta sezona je bila jako iscrpljujuća za njega što je na kraju i utjecalo na njegove partije u prošloj sezoni, ali Luka ove godine pokazuje kolika je klasa i polako vraća onaj stari nogometni sjaj što smo i gledali prethodnih godina. Predao je Zlatnu loptu, ali on će i dalje ostati zapisan u povijest kao fantastični nogometaš koji je prekinuo dominaciju nevjerojatnih nogometaša i pokazao svijetu svoju klasu.