Početak iz snova za Petra Sučića u Interu: Trener ga za prvo kolo Serie A gura u prvu postavu!

Nakon turbulentnog ljeta koje je donijelo promjenu na trenerskoj klupi i nekoliko zvučnih pojačanja, milanski Inter s velikim ambicijama ulazi u novu sezonu Serie A. Već u prvom kolu protiv Torina, novi strateg Cristian Chivu suočen je s prvim velikim izazovom – kako nadomjestiti suspendiranog Hakana Çalhanoğlua, ključnog čovjeka veznog reda. Prema svemu sudeći, odgovor na to pitanje leži u nogama 21-godišnjeg hrvatskog talenta, Petra Sučića, koji se prometnuo u glavnog kandidata za debi u početnoj postavi.

Dolazak bivšeg igrača Dinama za 16,5 milijuna eura bio je prvi Interov potez u ljetnom prijelaznom roku, a potpis petogodišnjeg ugovora jasan je signal da na njega računaju dugoročno. Ipak, malo tko je očekivao da bi Sučić mogao tako brzo dobiti priliku u jednoj od najvažnijih uloga u momčadi.

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

Izostanak turskog reprezentativca Hakana Çalhanoğlua zbog suspenzije ostavio je upražnjeno mjesto dirigenta momčadi, poziciju dubinskog razigravača koja diktira tempo i povezuje obranu s napadom. Trener Cristian Chivu, koji je naslijedio Simonea Inzaghija nakon njegova odlaska u Al-Hilal, tijekom priprema je isprobavao nekoliko opcija. U konkurenciji su bili Kristjan Asllani i Piotr Zielinski, no talijanski mediji, uključujući i uglednu La Gazzetta dello Sport, složni su u ocjeni da je upravo Sučić najbliži početnoj jedanaestorici.

Chivu je navodno impresioniran Sučićevom mirnoćom, tehničkom potkovanošću i taktičkom zrelošću. Njegovim postavljanjem na poziciju zadnjeg veznog, Nicolò Barella dobio bi slobodu vratiti se svojoj prirodnoj "box-to-box" ulozi, što bi igru Intera učinilo još dinamičnijom i opasnijom. To bi bio potez koji ne samo da rješava trenutačni problem, već i dugoročno optimizira snagu veznog reda.

Foto: Domenico Bari/IPA Sport / ipa-ag

Iako je sezona tek na početku, Sučić je već uspio oduševiti navijače i struku. Svoj neslužbeni debi imao je na pripremama u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je Inter sudjelovao na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu. Tada je zablistao s asistencijom i nekoliko sjajnih poteza.

Prave pohvale stigle su nakon pripremnih utakmica, a posebno se istaknuo u susretu protiv Interove U-23 momčadi. U pobjedi 7:2, Sučić je bio asistent Lautaru Martinezu, a njegova igra navela je portal Sempre Inter da napiše: "Sučić izgleda kao da mu je sudbina slava na San Siru." Slične hvalospjeve uputio je i Tuttosport, ističući kako je hrvatski veznjak pokazao izniman talent i snagu na samom početku svoje talijanske avanture. Start u posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Olympiacosa, gdje je dobio prednost ispred veterana Henrikha Mkhitaryana, mnogi vide kao konačnu potvrdu da ga Chivu vidi kao integralni dio udarne postave.