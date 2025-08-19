Chivu je navodno impresioniran Sučićevom mirnoćom, tehničkom potkovanošću i taktičkom zrelošću. Njegovim postavljanjem na poziciju zadnjeg veznog, Nicolò Barella dobio bi slobodu u igri
Početak iz snova za Petra Sučića u Interu: Trener ga za prvo kolo Serie A gura u prvu postavu!
Nakon turbulentnog ljeta koje je donijelo promjenu na trenerskoj klupi i nekoliko zvučnih pojačanja, milanski Inter s velikim ambicijama ulazi u novu sezonu Serie A. Već u prvom kolu protiv Torina, novi strateg Cristian Chivu suočen je s prvim velikim izazovom – kako nadomjestiti suspendiranog Hakana Çalhanoğlua, ključnog čovjeka veznog reda. Prema svemu sudeći, odgovor na to pitanje leži u nogama 21-godišnjeg hrvatskog talenta, Petra Sučića, koji se prometnuo u glavnog kandidata za debi u početnoj postavi.
Dolazak bivšeg igrača Dinama za 16,5 milijuna eura bio je prvi Interov potez u ljetnom prijelaznom roku, a potpis petogodišnjeg ugovora jasan je signal da na njega računaju dugoročno. Ipak, malo tko je očekivao da bi Sučić mogao tako brzo dobiti priliku u jednoj od najvažnijih uloga u momčadi.
Izostanak turskog reprezentativca Hakana Çalhanoğlua zbog suspenzije ostavio je upražnjeno mjesto dirigenta momčadi, poziciju dubinskog razigravača koja diktira tempo i povezuje obranu s napadom. Trener Cristian Chivu, koji je naslijedio Simonea Inzaghija nakon njegova odlaska u Al-Hilal, tijekom priprema je isprobavao nekoliko opcija. U konkurenciji su bili Kristjan Asllani i Piotr Zielinski, no talijanski mediji, uključujući i uglednu La Gazzetta dello Sport, složni su u ocjeni da je upravo Sučić najbliži početnoj jedanaestorici.
Chivu je navodno impresioniran Sučićevom mirnoćom, tehničkom potkovanošću i taktičkom zrelošću. Njegovim postavljanjem na poziciju zadnjeg veznog, Nicolò Barella dobio bi slobodu vratiti se svojoj prirodnoj "box-to-box" ulozi, što bi igru Intera učinilo još dinamičnijom i opasnijom. To bi bio potez koji ne samo da rješava trenutačni problem, već i dugoročno optimizira snagu veznog reda.
Iako je sezona tek na početku, Sučić je već uspio oduševiti navijače i struku. Svoj neslužbeni debi imao je na pripremama u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je Inter sudjelovao na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu. Tada je zablistao s asistencijom i nekoliko sjajnih poteza.
Prave pohvale stigle su nakon pripremnih utakmica, a posebno se istaknuo u susretu protiv Interove U-23 momčadi. U pobjedi 7:2, Sučić je bio asistent Lautaru Martinezu, a njegova igra navela je portal Sempre Inter da napiše: "Sučić izgleda kao da mu je sudbina slava na San Siru." Slične hvalospjeve uputio je i Tuttosport, ističući kako je hrvatski veznjak pokazao izniman talent i snagu na samom početku svoje talijanske avanture. Start u posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Olympiacosa, gdje je dobio prednost ispred veterana Henrikha Mkhitaryana, mnogi vide kao konačnu potvrdu da ga Chivu vidi kao integralni dio udarne postave.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+