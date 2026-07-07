Izbornik SAD-a Mauricio Pochettino preuzeo je punu odgovornost za debakl protiv Belgije 1-4 u osmini finala Mundijala, rekavši da momčad nikad nije bila u utakmici i da ne traži izgovore
Pochettino: 'Nikad nismo bili u utakmici, ja sam glavni krivac'
Belgija je pobijedila SAD 4-1 te je tako i posljednji domaćin ispao u osmini finala Mundijala, a izbornik Mauricio Pochettino nije se skrivao iza izgovora.
- Svi su od početka vidjeli da nismo ušli u pravi ritam. Čak i kad smo zabili gol za 1-1, primili smo pogodak već u sljedećoj akciji. Čestitke Belgiji, bili su bolji od nas. Nismo pokazali igru kakvu ova momčad inače može pružiti, to je realnost - rekao je, dodavši da ne želi tražiti opravdanja.
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Pochettino je zaključio da će momčad morati sve analizirati i razumjeti zašto nije pristupila utakmici kao ostalima na turniru.
- Moramo iz ovoga učiti. Razlozi mogu biti različiti, možda je objašnjenje jednostavno, nije nam bio dan. Glavni krivac sam ja - zaključio je izbornik, čiji SAD u osmini finala nije uspio parirati kvalitetnijoj europskoj momčadi.
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