UŽIVO SAD - Belgija: Balogun na terenu unatoč crvenom kartonu

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Uoči večerašnjeg dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva između domaćina SAD-a i Belgije u Seattleu, glavna tema nije nogomet, već kontroverzna odluka Fife koja je podigla veliku prašinu. Cijela utakmica ostala je u sjeni "cirkusa" oko Folarina Baloguna, najboljeg američkog strijelca, čija je suspenzija ukinuta tek 30-ak sati prije početka susreta.

Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravan crveni karton, no krovna nogometna organizacija je, koristeći malo poznato pravilo, ukinula automatsku suspenziju i zamijenila je jednogodišnjom uvjetnom kaznom. Odluka je izazvala bijes u belgijskom taboru, a njihov izbornik Rudi Garcia bio je oštar.

​- Nisam znao da je na Svjetskom prvenstvu prvi april. Ne branimo samo Belgiju, branimo nogomet - poručio je Garcia na konferenciji za medije.

Belgijski nogometni savez izrazio je zaprepaštenje i najavio razmatranje pravnih opcija. S druge strane, vijest je unijela euforiju u američku svlačionicu. Domaćin turnira igra sjajno, postigao je devet golova u četiri utakmice, a povratak napadača s tri postignuta gola predstavlja ogroman poticaj.

Iako Belgija na papiru ima jaču momčad predvođenu Kevinom De Bruyneom i Thibautom Courtoisom, njihova forma na prvenstvu bila je neuvjerljiva, uz dramatičan povratak protiv Senegala nakon što su gubili 0-2 do 86. minute.