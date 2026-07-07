Fifa je šokirala Belgiju i nogometni svijet: Balogun vraćen uoči okršaja sa SAD-om, Garcia bijesan, a Amerikanci slave veliki adut
UŽIVO SAD - Belgija: Balogun na terenu unatoč crvenom kartonu
Belgijski savez najavio je kako "istražuje sve potencijalne opcije" kako bi zaštitio načela poštene igre. Prema informacijama britanskih medija, belgijski dužnosnici spremni su ići do kraja. Ako Folarin Balogun bude uvršten u zapisnik za utakmicu, Belgijci namjeravaju uložiti službeni protest i, u slučaju poraza, tražiti pravdu na Sportskom arbitražnom sudu (CAS) u Lausannei.
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SAD (4-2-3-1): Freese - Robinson, Ream, Richards, Freeman - Adams, Tilman - Pulišić, McKennie, Dest - Balogun
BELGIJA (4-2-3-1): Courtois - De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagene - Tielemans, Onana - Trossard, Raskin, Lukebakio - De Ketelaere
Uoči večerašnjeg dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva između domaćina SAD-a i Belgije u Seattleu, glavna tema nije nogomet, već kontroverzna odluka Fife koja je podigla veliku prašinu. Cijela utakmica ostala je u sjeni "cirkusa" oko Folarina Baloguna, najboljeg američkog strijelca, čija je suspenzija ukinuta tek 30-ak sati prije početka susreta.
Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravan crveni karton, no krovna nogometna organizacija je, koristeći malo poznato pravilo, ukinula automatsku suspenziju i zamijenila je jednogodišnjom uvjetnom kaznom. Odluka je izazvala bijes u belgijskom taboru, a njihov izbornik Rudi Garcia bio je oštar.
- Nisam znao da je na Svjetskom prvenstvu prvi april. Ne branimo samo Belgiju, branimo nogomet - poručio je Garcia na konferenciji za medije.
Belgijski nogometni savez izrazio je zaprepaštenje i najavio razmatranje pravnih opcija. S druge strane, vijest je unijela euforiju u američku svlačionicu. Domaćin turnira igra sjajno, postigao je devet golova u četiri utakmice, a povratak napadača s tri postignuta gola predstavlja ogroman poticaj.
Iako Belgija na papiru ima jaču momčad predvođenu Kevinom De Bruyneom i Thibautom Courtoisom, njihova forma na prvenstvu bila je neuvjerljiva, uz dramatičan povratak protiv Senegala nakon što su gubili 0-2 do 86. minute.