SP UŽIVO: Messi i Salah u velikom okršaju, SAD lovi četvrtfinale usred kontroverzi

NAJAVA DANA

Utorak na Svjetskom prvenstvu donosi tri utakmice osmine finala, u noći SAD dočekuje Belgiju u Seattleu, Argentina - Egipat igraju u Atlanti, a Švicarska - Kolumbija u Vancouveru.

SAD - Belgija (2.00)

SAD traži plasman u četvrtfinale, što im se nije pošlo za rukom od 2002. godine, a Belgija dolazi kao momčad koja je dobila šest uzastopnih međusobnih dvoboja, uključujući i onaj u osmini finala SP-a 2014. Jedinu pobjedu SAD je nad Belgijom upisao davne 1930. na prvom Svjetskom prvenstvu.

Belgija je pokazala nevjerojatnu mentalnu snagu u šesnaestini finala. Gubili su od Senegala 0-2 do 86. minute, a slavili su 3-2 u produžecima golom Tielemansa u 125. minuti. Crveni vragovi su favoriti, no SAD igra pred domaćom publikom, a uoči utakmice je Fifa ukinula suspenziju najboljeg strijelca Baloguna, što je razbjesnilo belgijski tabor.

ARGENTINA - Egipat (18.00)

Aktualni prvaci Argentina teško su prošli šesnaestinu finala, Zelenortski Otoci su ih dva puta izjednačili, a produžetke je riješio autogol Borgesa u 111. minuti. Argentina je u odličnoj formi s osam uzastopnih pobjeda i 11 golova na ovom turniru, no Messi i društvo uče da im nitko neće biti laka meta.

Egipat je u nokaut-fazu ušao po prvi put nakon 92 godine, a do osmine finala je prošao Australiju na penale. Salah je realizirao smjeli Panenku, a egipatski golman obranio dva udarca. Faraone čeka najtjesniji zadatak dosad — Argentina je pobijedila u sedam od posljednjih devet utakmica u ovoj fazi SP-a.

ŠVICARSKA - Kolumbija (22.00)

Švicarska je nakon slabog starta na turniru pronašla ritam — pobijede nad BiH 4-1 i Kanadom 2-1 te prolaz u osminu finala kao pobjednici skupine B. Manzambi i Vargas postali su ključni igrači momčadi Murata Yakina, a u šesnaestini finala prešli su Alžir 2-0.

Kolumbija dolazi s pet pobjeda i jednim remijem u posljednjih šest nastupa. Minimalno su srušili Ganu 1-0 u šesnaestini finala, a sačuvali su mrežu netaknutom u posljednja tri nastupa, primivši svega jedan gol na cijelom turniru. Los Cafeteros su favoriti, a poticaj im je i mentalni, dokazali su da mogu srušiti i tvrde obrambene protivnike.