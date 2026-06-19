Nakon susreta i 2-0 poraza australski izbornik Tony Popovic bio je vidno razočaran
Pochettino: Za osvajanje ovog natjecanja trebamo čitav tim
Američka nogometna reprezentacija nakon dva odigrana susreta ima maksimalan broj bodova i osigurala je nastup u drugom krugu.
U drugom susretu svladali su Australiju s 2-0.
- Nakon ždrijeba u prosincu, mislio sam kako će ovo biti teška utakmica. Jako sam sretan zbog navijača. Pulišić nije mogao igrati ovu utakmicu, ali ako želimo osvojiti ovo natjecanje onda trebamo čitavu momčad - rekao je Maurico Pochettino, izbornik SAD-a.
Australski izbornik Tony Popovic bio je razočaran.
- Ne znam je li razlog veličina utakmice, ali izgledali smo sporo, s teškim nogama. Amerikanci su bili snažniji i osvajali su svaku odbijenu loptu. Onda smo i primili nespretne golove. Reakcija u drugom poluvremenu je bila izvrsna i igrači su pokazali koliko su dobri, ali prvo je poluvrijeme bilo i mentalno i fizički teško - zaključio je Popović.
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