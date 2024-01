Počinje HNL ludilo: Gdje gledati prijenos Dinamo - Lokomotiva?

Utakmicom Dinamo - Lokomotiva u Maksimiru (17 sati) počet će nastavak, kako stvari stoje, nikad zanimljivije sezone HNL-a. Hajduk ima šest bodova i utakmicu više od Rijeke, sedam bodova i dvije utakmice više od Dinama.

No iako je vodeća momčad HNL-a, za kladionice nije glavni favorit za naslov. To je i dalje Dinamo, koji čeka još zaostalu utakmicu protiv Varaždina. Tečaj na to da će Dinamo biti prvak je 1,90, na Hajduk je 2,10, a na Rijeku 10. Na Osijek i Goricu koeficijent je 750.

Glamurozni dolazak Ivana Perišića, koji je više marketinški potez nego što će Perija participirati u utrci za naslov, nije Hajduk gurnuo na mjesto prvog favorita. Jer da je stigao zdrav, nema dvojbe kako bi Hajduk prvi put u posljednjih 18 godina bio favorit za naslov.

Najveći favorit za najboljeg strijelca HNL-a je Marko Livaja, na kojeg je tečaj 2. Na Brunu Petkovića i Ramona Miereza je 3, na Miju Caktaša 3,50, na Frana Brodića, koji je stigao u Dinamo, 5, a na Antu Ercega 6.

Livaja, Caktaš, Brodić i Mierez ulaze u proljetni dio prvenstva sa po sedam golova, a Niko Janković, Bruno Petković i Benedik Mioč, kao i Indrit Tuci, koji je otišao u Spartu, dali su po šest.

Utakmicu Dinamo - Lokomotiva možete pratiti u izravnom prijenosu na kanalu MAXSport 1.

Hajduk: Euforija zbog Perišića i san dug 19 godina

Doveli su Kleinheislera, Kalinića i Perišića, tri odlična igrača. No Kleinheisler nije igrao šest mjeseci, Kalinić još dulje, a Perišić neće igrati do svibnja. No imaju euforiju, pune tribine i san o naslovu, koji čekaju 19 godina... To će ih nositi cijelu polusezonu.

Dinamo: Kladionice ga vide kao budućeg prvaka

Iako za Hajdukom zaostaje sedam bodova, uz dvije utakmice manje, kladionice prvim favoritom smatraju Dinamo. Jednu od te dvije odigrat će danas protiv Lokomotive, a iznad kluba se nadvio i oblak zvani Brekalo. Jakir ga želi, Brekalo želi u Dinamo.

Rijeka: Najveće pojačanje potpis Selahija

Najveće pojačanje dobili su ostankom Lindona Selahija. Koliko mogu, pokazat će već u srijedu u zaostaloj utakmici kod Gorice, a pogotovo u nedjeljnom derbiju protiv Hajduka na Poljudu. Izvuku li se neporaženi, dobit će krila i bit će u borbi za naslov. Poraz ih baca daleko.

Osijek: Najzvučnije ime je sportski direktor

Doveo je Josea Botu na mjestu sportskog direktora, koji je radio velike transfere. No nije isto raditi u velikim klubovima s budžetom od 100 milijuna eura i sad tražiti igrače po slavonskim mjestima za "siću"...