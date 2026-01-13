Obavijesti

Pod Kovačevićem nije zaigrao ni minute, ali Nijemci pišu: 'Dva kluba žele dovesti Jakirovića'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Austrija: Pripremna utakmica GNK Dinamo - CSKA 1948. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Leon Jakirović (17) pod Marijem Kovačevićem nije dobio ni minute, a propustit će i zimske pripreme. Ipak, njemački Kicker javio je kako su Inter i Red-Bull Salzburg, navodno, poslali Dinamu ponude za njega

Prije tjedan dana pisali smo kako će mladi Dinamov stoper, Leon Jakirović (17), propustiti zimske pripreme zbog upale sinusa. Tako će izostati njegovo dokazivanje treneru Mariju Kovačeviću, koji mu ove sezone nije dao ni minute. Ipak, njegove igre na Svjetskom U17 prvenstvu nisu prošle nezapaženo te njemački KIcker piše kako je nekoliko klubova, navodno, poslalo ponudu.

Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu 00:36
Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

Kako piše njemački portal, Red-Bull Salzburg i Inter navodno su u Maksimir poslali jednoznamenskate milijunske ponude. Navode kako Jakirović s Dinamom ima ugovor do 2028. godine te da zbog toga još nikakav službeni dogovor nije postignut. Mladog stopera opisuju kao smirenog te njegov put uspoređuju s Joškom Gvardiolom. On bio dvije godine stariji od Jakirovića u trenutku kada je napravio transfer, ali i talentiraniji, pa je i cijena bila puno viša, navodi Kicker.

Jakiroviću trebaju minute. Dinamo ga se ne želi tek tako riješiti te bi vjerojatno najotvoreniji bio za posudbu. Kod Kovačevića je tek peti stoper te ga za sada nema namjeru koristiti, a propustit će i pripreme, što je još veći minus u bilježnici Dinamova stratega. Ipak, ako zaista dođe neka primamljiva ponuda, Jakirović bi mogao u inozemstvo. Ostaje za vidjeti kako će se razviti situacija u zimskom prijelaznom roku.

