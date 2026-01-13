Pod Kovačevićem nije zaigrao ni minute, ali Nijemci pišu: 'Dva kluba žele dovesti Jakirovića'

Prije tjedan dana pisali smo kako će mladi Dinamov stoper, Leon Jakirović (17), propustiti zimske pripreme zbog upale sinusa. Tako će izostati njegovo dokazivanje treneru Mariju Kovačeviću, koji mu ove sezone nije dao ni minute. Ipak, njegove igre na Svjetskom U17 prvenstvu nisu prošle nezapaženo te njemački KIcker piše kako je nekoliko klubova, navodno, poslalo ponudu.

Kako piše njemački portal, Red-Bull Salzburg i Inter navodno su u Maksimir poslali jednoznamenskate milijunske ponude. Navode kako Jakirović s Dinamom ima ugovor do 2028. godine te da zbog toga još nikakav službeni dogovor nije postignut. Mladog stopera opisuju kao smirenog te njegov put uspoređuju s Joškom Gvardiolom. On bio dvije godine stariji od Jakirovića u trenutku kada je napravio transfer, ali i talentiraniji, pa je i cijena bila puno viša, navodi Kicker.

Jakiroviću trebaju minute. Dinamo ga se ne želi tek tako riješiti te bi vjerojatno najotvoreniji bio za posudbu. Kod Kovačevića je tek peti stoper te ga za sada nema namjeru koristiti, a propustit će i pripreme, što je još veći minus u bilježnici Dinamova stratega. Ipak, ako zaista dođe neka primamljiva ponuda, Jakirović bi mogao u inozemstvo. Ostaje za vidjeti kako će se razviti situacija u zimskom prijelaznom roku.