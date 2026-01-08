Doznajemo: Leon Jakirović propušta kompletne pripreme!?

Leon Jakirović (17) propustit će zimske pripreme Dinama u Čatežu, mladi branič neće se ni priključiti "modrima" u Sloveniji. Jedan od najvećih talenata Dinama pati od upale sinusa, pa mora pauzirati barem dva tjedna. A to znači kako preskače pripreme u Sloveniji, Dinamo će u Čatežu biti do 17. siječnja.

Pokretanje videa... 01:49 Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka | Video: 24sata/pixsell

Mlada nada "modrih" i dalje traži prve seniorske minute u sezoni, a krajem jeseni oduševio je je igrama na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Jakirović za sada ne uživa veliko povjerenje Marija Kovačevića kod kojeg je tek peta stoperska opcija. Trener Dinama je tijekom sezone na stoperima koristio McKennu, Domingueza, Galešića i Theophilea, dok je mladi adut kluba ostao bez prilike.

I to je prilično naljutilo njegovog oca, bivšeg trenera Dinama Sergeja Jakirovića koji je u intervjuu za Germanijak jasno izrazio nezadovoljstvo nogometnim razvojem svoga sina. U Maksimiru su 17-godišnjem igraču obećali određene minute tijekom jeseni, ali Jakirović ih na kraju, za razliku od Mikića i Varele, nije dobio. I praktički je izgubio polusezonu.

Veliki talent Dinama sad je u novim problemima, uz četiri iskusnija stopera (McKenna, Dominguez, Galešić i Theophile), "modrima" se u kadar vraća i oporavljeni Raul Torrente. Jasno, Španjolac tek treba dohvatiti idealno fizičko stanje, pronaći svoju formu, ali i on bi u budućnosti (na proljeće) mogao biti ispred Jakirovića.

Mladi Dinamov nogometaš sad će zbog upale sinusa propustiti kompletne pripreme, tek kroz 15-ak (možda i više) dana ući u puni trenažni proces. A to je samo par dana prije nastavka sezone i prvog ovosezonskog dvoboja Dinama protiv FCSB-a koji je na rasporedu 22. siječnja. Jakiroviću svakako trebaju minute, u seniorima, juniorima, ili pak negdje na posudbi.