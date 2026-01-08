Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVI PROBLEMI

Doznajemo: Leon Jakirović propušta kompletne pripreme!?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Bad Radkersburg: Nakon jučerašnjeg oglednog susreta s CSKA 1948 nogometaši Dinama odradili trening | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mladi branič Dinama neće se, za razliku od Marija Kovačevića i Dejana Ljubičića, priključiti 'modrima' u Sloveniji. Jakirović je dobio upalu sinusa, pa će se treninzima pridružiti tek u Zagrebu

Leon Jakirović (17) propustit će zimske pripreme Dinama u Čatežu, mladi branič neće se ni priključiti "modrima" u Sloveniji. Jedan od najvećih talenata Dinama pati od upale sinusa, pa mora pauzirati barem dva tjedna. A to znači kako preskače pripreme u Sloveniji, Dinamo će u Čatežu biti do 17. siječnja.

Mlada nada "modrih" i dalje traži prve seniorske minute u sezoni, a krajem jeseni oduševio je je igrama na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Jakirović za sada ne uživa veliko povjerenje Marija Kovačevića kod kojeg je tek peta stoperska opcija. Trener Dinama je tijekom sezone na stoperima koristio McKennu, Domingueza, Galešića i Theophilea, dok je mladi adut kluba ostao bez prilike.

I to je prilično naljutilo njegovog oca, bivšeg trenera Dinama Sergeja Jakirovića koji je u intervjuu za Germanijak jasno izrazio nezadovoljstvo nogometnim razvojem svoga sina. U Maksimiru su 17-godišnjem igraču obećali određene minute tijekom jeseni, ali Jakirović ih na kraju, za razliku od Mikića i Varele, nije dobio. I praktički je izgubio polusezonu.

Veliki talent Dinama sad je u novim problemima, uz četiri iskusnija stopera (McKenna, Dominguez, Galešić i Theophile), "modrima" se u kadar vraća i oporavljeni Raul Torrente. Jasno, Španjolac tek treba dohvatiti idealno fizičko stanje, pronaći svoju formu, ali i on bi u budućnosti (na proljeće) mogao biti ispred Jakirovića.

Mladi Dinamov nogometaš sad će zbog upale sinusa propustiti kompletne pripreme, tek kroz 15-ak (možda i više) dana ući u puni trenažni proces. A to je samo par dana prije nastavka sezone i prvog ovosezonskog dvoboja Dinama protiv FCSB-a koji je na rasporedu 22. siječnja. Jakiroviću svakako trebaju minute, u seniorima, juniorima, ili pak negdje na posudbi.

