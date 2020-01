Pod Tuckom smo triput igrali za broncu i sva tri puta slavili!

Ranjene 'barakude' u borbi za broncu po drugi put će na Europskom prvenstvu u Budimpešti odmjeriti snage s Crnom Gorom. Prvi susret bio je poprilično stresan, iako su naši vaterpolisti ušli u zadnju četvrtinu s čak pet golova prednosti, na koncu su morali spašavati živu glavu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Na žalost iza nas je teška utakmica i neprospavana noć. Moramo čestitati Španjolcima, bili su bolji za jedna gol. Moglo je otići i na našu stranu, ali detalji su prevagnuli. Nekoliko odbjenih lopti, gol na isteku napada, nekoliko odbijenih lopti... Sve su to detalji koji se ne mogu predvidjeti u pripremi utakmice. Bili su bolji za taj jedan gol, ali to je sada iza nas, nema vremena za osvrtanje... Mi se moramo posložiti, zbiti redove, i završtiti turnir s pobjedom. Kvalitetu za to imamo – kazao je izbornik Ivica Tucak, koji se nasmijao na pitanje što bi mijenjao:

- Mijenjao bih to da ne primimo zadnji gol i da zabijemo neki koji nismo zabili... Mi smo dobro izanalizirali sve pogreške iz Guangzhoua, ovo je bilo puno bolje nego tamo, ali treba biti realan, nije lako Španjolskoj zabiti deset golova, oni su strašno jaki u obrani, pokretljivi su u zoni, imaju sjajnog Pineda... U jednoj takvoj utakmici se ne smiju događati neki detalji poput 'topljene lopte' Xavija, primljenog gola s istekom napada, pa onaj nedosuđeni peterac na Bušlji... Kad se sve zbroji i oduzme ostali smo kratki za jednu loptu, da nismo, danas bi pričali neku drugu priču. Mi nismo podbacili, naš protivnik je bila jedna od najboljih reprezentacija na svijetu i bili su bolji za jedna gol.

Čak ni činjenica da su njegovi izabranici izgubili sve zadnje četvrtine u susretima s Španjolskom, Grčkom i Crnom Gorom nije pretjerano zabrinula izbornika.

- Nije u pitanju kondicija, protiv Crne Gore smo u zadnju četvrtinu ušli s 10-5 i prihološki se opustili, slično je bilo i s Grcima, lako smo to priveli kraju, a Španjolci, ušli smo u zadnju četvrtinu sa 6-6 i izgubili jedan razlike... - pojasnio je Tucak, koji je tri puta vodio hrvatsku reprezentaciju u utakmicama za broncu 2013. na SP u Barceloni, 2018. na EP u Barceloni i 2019. na SP u Guangzhou i sva tri puta je osvajao medalje.

- Medalja s velikih natjecanja je veliki uspjeh koji mogu potcjenjivati samo oni koji se nikad nisu baviti sportom. Bilo bi bolje da je zlato, ali svaka medalja ima svoj sjaj. Mi smo malo i nerealni, podcjenjuju se medalje ali mi ćemo pokušati sve da uzmemo brncu. Iskoristit ću priliku da u ime svih nas čestitam rukometašima na uspjehu koji mi nismo uspjeli napraviti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- O Crnogorcima je dovoljno reči da su mladi i potentni, tijekom turnira su potvrdili kvalitetu ali i pokazali koliko znaju biti opasni.

Moramo obratiti pozornost na Ivovića, što je Maro dobro napravio u prvoj utakmici, moramo raditi presing, usporiti njihove napade... Svi smo umorni i prazni, ali moramo imati snage i voljni moment za još 32 minute.

Maro Joković proznao je da je iza njega i većine suigrača duga i neprospavana noć.

- Vrtjeli smo film gdje smo mogli bolje, gdje smo griješili. Nismo prvi put u ovoj situaciji, svjesni smo važnosti utakmice s Crnom Gorom, i moramo biti fokusirani da bi osvojili broncu. Imamo kvalitetu i iskustvo da nas ovaj poraz ne ubaci u depresiju, vjerujemo da će sportaši u nama proraditi, da ćemo hladne glave pristupiti ovoj utakmici. Nema velikih nepoznanica, znamo koji su njihovi najboljio pojedinci, dobro smo ih zatvorili u skupini, kontra nam je dobro funkcionirala, oni nisu imali rješenja u prve tri četvrtine, i ako tu igru i angažman u obrani ponovimo, utakmica bi mogla krenuti u našu korist. Mene opet čeka Ivović, nije nam zabio u prvoj utakmici, nadamo se da neće ni u ovoj.

I Luka Lončar očekuje tvrdu i tešku utakmicu.

- Oni su izuzetno snažni, možda i najmoćnija momčad na turniru. Imaju četiri beka, igraju jako čvrst vaterpolo u obrani, a u napadu rade sve da oslobode svog najboljeg igrača Ivovića. Bit će to utakmica s puno više tenzija i stresa jer se igra za medalju, i sigurno drugačija nego ona prva. Ako želimo broncu, a želimo, moramo biti na što boljem nivou.