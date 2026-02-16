Obavijesti

STIGLA POTVRDA

SKANDAL Potres u hrvatskom nogometu: Podigli optužnicu protiv Tomislava Svetine!

Održana Izborna skupština Zagrebačkog nogometnog saveza | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Optužnicom se okrivljenika tereti da je u razdoblju od ožujka 2024. do rujna 2025. kao predsjednik jednog sportskog saveza, poduzeo niz radnji kako bi ponovno bio izabran za predsjednika tog saveza

Zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Tomislava Svetine, donedavnoga glavnog tajnika Hrvatskoga nogometnog saveza. Tužitelji smatraju da je nezakonito mijenjao statut zagrebačkog Nogometnog saveza, kako bi samom sebi osigurao reizbor na mjestu predsjednika ZNS-a.

Sumnja se da je Svetina, 

"Optužnicom se okrivljenika tereti da je u razdoblju od ožujka 2024. do rujna 2025. u Zagrebu, kao predsjednik jednog sportskog saveza, poduzeo niz radnji kako bi ponovno bio izabran za predsjednika tog sportskog saveza, te pritom onemogućio kandidature drugih osoba za to mjesto. Tereti se da je u tu svrhu izmijenio odredbu Statuta Saveza bez prijedloga Izvršnog odbora, kojom se ograničavaju uvjeti za prijedlog drugih kandidata, a u Odluci o izmjeni i dopuni Statuta Saveza potpisom ovjerio da je donesena na temelju prijedloga sa sjednice Izvršnog odbora tog Saveza, nakon čega je propustio osigurati da se izmijenjeni Statut objavi u službenom glasilu te je prije njegove objave predložio sazivanje izvanredne izborne Skupštine, na kojoj je kao jedini kandidat ponovno izabran za predsjednika tog Saveza.", stoji u priopćenju.

Uskoro opširnije.

OSTALO

