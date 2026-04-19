SERIE A
Podjela bodova Cremonesea i Torina, dvojica Hrvata nastupila
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši Cremonesea i Torina odigrali su u nedjelju u utakmici 31. kola talijanskog prvenstva bez pogodaka.
Cremonese je poveo u 61. minuti pogotkom Federica Bachirotta no nakon VAR analize gol je poništen. Torino se nakon današnjeg remija popeo na 12. mjesto i ima 40 bodova, dok je Cremonese na 17. mjestu s 28 bodova, samo jednim više od 18. Leccea koji se nalazi u zoni ispadanja u drugu ligu. Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić igrao je 76 minuta za Torino. Sandro Kulenović ušao je u igru u 90. minuti umjesto Alieuja Njiea.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku