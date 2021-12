Tučnjave, uvrede, nedolazak na utakmicu, obračuni, utrčavanja u teren, prekidi, suzavci... Malo je toga što HNL od 1992. nije doživio, no u Puli je obogaćen za novo iskustvo. Poništavanje penala i isključenje izvođača.

Bruno Petković u Puli je napravio presedan. Zbog zastajkivanja pri izvođenju penala dobio je drugi žuti, odnosno crveni karton. E, sad, je li sudac Duje Strukan ispravno postupio? Pravilo kaže da, ako izvođač koristi varku pri udarcu nakon što je dovršio zalet (korištenje varke pri zaletu je dopušteno), sudac opominje igrača. U Petkovićevu slučaju riječ je o milisekundi i sudac je svakako morao pogledati VAR. Uostalom, čemu služi VAR ako se ne gleda u Kranjčevićevoj kod očiglednog penala i u Puli kad je riječ o milisekundama?

Samo pravilo nedovoljno je definirano i izravno ugrožava smisao igre, nadmetanja. Što je sljedeće? Hoće li zabraniti panenku? Način na koji Petković puca penale mnoge iritira, ali samo zato što su navijači Dinama, neki smatraju neodgovornim, no to i jest bit igre, nadmudrivanje, ono što nas u nogometu veseli. Vrlo brzo mogli bismo doći do toga da će se penal smjeti pucati isključivo nabijanjem lopte pod prečku.

No prema snimci vidi se da je golman Istre napustio gol-crtu i prije nego što je Petković fintirao, što znači da se kazneni udarac morao ponoviti. Tako kažu nogometna pravila. No kako je Strukanova odluka presedan u povijesti hrvatskog nogometa, mnogo toga ostalo je nerazjašnjeno.

Naravno, sukladno temi, kontaktirali smo prvoligaške suce, koji, iz profesionalnih razloga, moraju ostati anonimni.

- A vidi, to su detalji. Smije zastati prije nego što dođe do lopte koliko god puta želi. Ali kada dođe do lopte, ne smije zastajati, odnosno koristiti varku. Ako sudac procijeni da je to napravio, onda je ovo sve ispravna odluka.

Na vrlo sličan način Petković je pucao penale u Europi, protiv Feyenoorda, Rosenborga, u HNL-u protiv Rijeke... I nikad nije bio sankcioniran. No kako nam kažu suci, jedanput je morao doći kraj.

- Svi suci znaju kako puca i samo su ga čekali - smatra jedan od uglednih hrvatskih sudaca.

Točno. Ali svi suci znali su i da je Pippo Inzaghi, legendarni napadač Juventusa i Milana, uvijek na rubu zaleđa, pa bi, da je postojao VAR, vjerojatno pogledali kad je riječ o milisekundi, sigurno ga ne bi isključili bez provjere. Splitski sudac Duje Strukan morao je koristiti VAR pa na temelju snimke odlučiti je li napadač Dinama doista koristio varku pri izvođenju penala.

Petkovićev način možda iritira navijače Dinama, ali je vrlo uspješan, realizacija penala mu je visokih 86 posto, što je za svakog trenera sjajna vijest. E, sad, druga je stvar što mnogi treneri ne mogu podnijeti takav način izvođenja. Kao, primjerice, Ćiro Blažević.

- Treneri ne smiju Petkoviću dopustiti da puca penale. Slučajno je zabio tri penala i znao sam da će promašiti, kao što je protiv Lokomotive, ili da će mu poništiti. Prosipa nonšalanciju i nas trenere pravi ludima, mene posebno. Pravi izvođač penala mora znati pucati, a on ne zna. I ne smije pucati - smatra Ćiro Blažević.

U cijeloj priči nitko iz Dinama nije se previše ljutio. Razlog je rezultat. Kod Petkovićeva penala Dinamo je vodio 1-0, pa poništavanje gola nije ugrozilo bodove. Pitanje je što bi bilo da je splitski sudac Duje Strukan poništio gol u sudačkoj nadoknadi pri rezultatu 0-0?! Zbog nedosuđenog penala u Kranjčevićevoj, koji je bio i više nego očit, iz Hajduka se nisu stišavali. Vjerujemo da bi slično bilo i s dinamovcima da je kod 0-0 napravljen ovakav presedan u HNL-u.

- Vidjeli smo i prije da su ti penali Brune Petkovića uvijek nekako rubni, trebamo to vidjeti, pa i korigirati, ali Bruno je već zabio dovoljno penala da bi zbog ove situacije stvarali neke veće probleme - kaže trener Dinama Željko Kopić.

HNL je ove sezone vjerojatno najzanimljiviji u povijesti, za naslov se bore četiri kluba, gleda se na svaku pogrešku, svaki pokret, mig, odluku... Do kraja prvog dijela još je jedno kolo, a onda se kreće u odlučujući, proljetni dio. Nikad zanimljiviji.