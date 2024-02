Pogba suspendiran na četiri godine! Zabio je Hrvatskoj u finalu, sad mu prijeti kraj...

Paul Pogba (30) pao je na na dopinškom testu nakon pobjede Juventusa kod Udinesea 20. kolovoza 2023. godine, a Francuz nije ni igrao tu utakmicu. Uzorak urina francuskog reprezentativca imao je nedozvoljene količine hormona testosterona, a nalaz je potvrdio rezultat B uzorka.

Nogometaš Juventusa od tada je grizao nokte i čekao odluku talijanskog tužiteljstva za borbu protiv dopinga. Pravorijek je stigao posljednjeg dana veljače i čini se zaključio karijeru bivšeg svjetskog prvaka.

Pogba je dobio suspenziju od četiri godine zbog korištenja nedopuštenih sredstava, a kako će za dva tjedna napunili 31 godinu, ova odluka vrlo vjerojatno znači kako je njegova karijera gotova. Kako pišu talijanski mediji, očito se i Francuz pomirio s time. Navodno je prihvatio kaznu i njegovi predstavnici neće se žaliti na odluku tužiteljstva.

Gotova karijera bivšeg svjetskog prvaka?

Foto: Marvin Ibo Guengoer/DPA

A mogla je biti blistava, bio je jedan od najvećih talenata u nogometu, ali zbog vrlo osebujne ličnosti nikada nije ispunio puni potencijal. Tek na bljeskove bi svoju genijalnost dijelio s navijačima, igrao je za Manchester United i Juventus, no mnogi smatraju da je mogao i morao napraviti puno više u karijeri.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na našu žalost, do najvećeg uspjeha došao je na SP-u 2018. godine kada je s Francuskom osvojio 'zlatnu božicu' pobijedivši Hrvatsku u finalu 4-2. Pogba nam je zabio gol i bio jedan od najboljih igrača na turniru.

Manchester United je prepoznao njegov nogometni dar pa ga doveo prije 15 godina iz mlade momčadi Le Havrea. Probio se od nižih uzrasta do seniora, no pravu priliku nije dobio pod Sir Alex Fergusonom pa je 2012. godine besplatno otišao u Juventus.

Foto: MASSIMO PINCA

Vrlo brzo je zabljesnuo i igrao najbolji nogomet u karijeri. Osvojio je četiri naslova prvaka s Juveom i dva Kupa pa odlučio 2016. godine vratiti se u United koji ga je kupio za 105 milijuna eura. Nova epizoda na Old Traffordu bila je kao cijela njegova karijera. Tek na bljeskove je pokazivao svoj potencijal, a većinu vremena zarađivao zvižduke navijača. Za United je u 233 utakmice zabio 39 golova i 51 put asistirao. S klubom je osvojio Europsku ligu.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

U ljeto 2022. godine, kada mu je istekao ugovor s Unitedom, vratio se u Juventus, no povratak su obilježile ozljede, nespremnost i sada pad na doping testu zbog kojeg ga neće biti do 2028. godine, a kako mu ugovor istječe dvije godine ranije, to znači kako je odigrao svoje za 'staru damu'. U 190 utakmica zabio je 34 gola i 41 put asistirao. Za Francusku je u 91 utakmici zabio 11 golova.

Imao je i obiteljskih problema. U ljeto 2022. godine, nedugo nakon što se vratio u Juventus, šokirao je javnost rekavši da su ga brat Mathias i prijatelji oteli i tražili novac. Naime, prema informacijama RMC-a, Pogba je iznuđivačima platio 100.000 eura što nije ni približno iznosu od 13 milijuna eura kojeg su prvotno tražili od Francuza.

Mathias Pogba (32) rekao je da će otkriti bombastične vijesti o Paulu i njegovom odvjetniku Rafaelu Pimenti u bizarnom videu kojeg je objavio na društvenim mrežama na čak četiri jezika.

- Vjerujem da francuski, talijanski, engleski i španjolski navijači, uostalom i cijeli svijet kao i fanovi mog brata, te ponajviše francuske reprezentacije i Juventusa, bratovi suigrači i sponzori zaslužuju znati neke stvari. Pa da mogu odlučiti sami na temelju činjenica, zaslužuje li on poštovanje i ljubav publike - rekao je Mathias u videu pa nastavio:

- Bit će puno elemenata i svjedoka koji mogu potvrditi moje riječi, a bit će to bombastično i podići će mnogo prašine.

Mathias je potom optužio brata da je pribjegao crnoj magiji kako bi ozlijedio suigrača Kyliana Mbappéa što je Pogba opovrgnuo.