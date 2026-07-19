Poginula poznata boksačica samo mjesec dana nakon borbe za titulu. Okolnosti su strašne

Boksačku zajednicu potresla je vijest o tragičnoj smrti Hannah Rapp, 26-godišnje američke profesionalke i bivše NABF prvakinje. Rapp, koja se samo mjesec dana ranije borila za svjetski naslov u perolakoj kategoriji, preminula je u subotu nakon što ju je, dok je vozila bicikl u Teksasu, udario automobil pod bizarnim okolnostima.

Prema službenom izvješću ureda šerifa okruga Brazos, nesreća se dogodila prije deset sati ujutro na cesti FM 159. Vozač, identificiran kao 31-godišnji Charles Medina, prvo je prestigao Rapp i još jednog biciklista.

Nakon toga, iz neobjašnjivog razloga, naglo je zaustavio vozilo, krenuo u rikverc i udario u sportašicu, ostavivši je na cesti. Hitne službe prevezle su je u bolnicu, no podlegla je teškim ozljedama. Medina je uhićen i optužen za ubojstvo iz nehaja. Istraga je i dalje u tijeku.

Hannah Rapp, nadimka "Hanarchy", smatrana je jednom od najvećih nada ženskog boksa. Rođena u Indiani, sportsku podlogu izgradila je kao atletičarka na Sveučilištu Purdue. U profesionalce je ušla u travnju 2024. i odmah ostavila trag razornim udarcima i agresivnim stilom borbe.

U samo godinu dana osvojila je naslov prvakinje Sjevernoameričke boksačke federacije (NABF) u perolakoj kategoriji, ostvarivši omjer od osam pobjeda (pet nokautom), jednog poraza i jednog neriješenog meča. Usporedno sa sportskom karijerom, radila je kao inspektorica za zaštitu od požara na Sveučilištu Texas A&M.

Samo mjesec dana prije smrti, 13. lipnja, borila se u Orlandu za naslov svjetske prvakinje po WBC verziji protiv Tiare Brown. U uzbudljivom meču izgubila je jednoglasnom odlukom sudaca, što je bio njezin jedini profesionalni poraz, no hrabrom izvedbom osvojila je simpatije publike.

Vijest o njezinoj smrti izazvala je val tuge u boksu. Promotor Jake Paul, čija je tvrtka MVP organizirala njezin posljednji meč, oprostio se od nje porukom: "Otišla je prerano. Počivaj u miru, ratnice". Svjetsko boksačko vijeće (WBC) također je izrazilo sućut.

"Gubitak Hannah Rapp ostavlja nas slomljenog srca", poručio je predsjednik Wbca Mauricio Sulaiman. "Bila je iznimna boksačica, ali prije svega neprocjenjiv član naše boksačke obitelji. Njezina strast i karizma ostavile su neizbrisiv trag".

Posebno emotivna bila je njezina posljednja suparnica, Tiara Brown, opisavši je kao "najbolju plesnu partnericu s kojom se ikad suočila".

​- Spremali smo se za rat, a ona me svejedno pitala za autogram. To mi je ispunilo srce. Bila mi je čast dijeliti ring s njom - napisala je Brown.

(*uz korištenje AI-ja)